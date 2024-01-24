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2024甲辰龍年「3生肖注意健康」　1類人恐波及家人…應避免喪葬

2024甲辰龍年「3生肖注意健康」　1類人恐波及家人…應避免喪葬

▲甲辰龍年有3個生肖要注意健康問題。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

2024迎來甲辰龍年，根據天干地支、五行八卦推算，甲木為青、辰為龍，因此又被稱為「青龍年」。這一年有3生肖被點名要注意健康狀況，分別有喪門星、病符星、死符星進入命宮，除了要注意自己的事業和身體，也可能會影響到家人，需要格外注意。

命理師謝沅瑾在YouTube點出健康問題排行榜，有3個生肖上榜，分別是馬、兔和雞。

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▼謝沅瑾點名3生肖。（圖／翻攝自謝沅瑾YouTube）

2024甲辰龍年「3生肖注意健康」　1類人恐波及家人…應避免喪葬

第3名：生肖馬

有個喪門星進入命宮，必須要小心處理，對於健康的影響會比一般人來的大，有時候是自己身體的健康，有時候是家人的健康，彼此之間都可能互相影響。

在新的一年裡頭，工作會比較忙碌，努力也許會看到成果，所以會更加積極，但兼顧事業的同時，也要注意身體，特別是1978年屬馬的人，無論是在事業、工作或身體健康，甚至家人的健康，都要特別小心。

第2名：生肖兔

雖然已經沒有太歲的壓力，但有顆病符星進入命宮，去年因為犯太歲的關係，工作方面比較沒辦法盡情發揮，但新的年度機會變多，可能希望在各方面努力發展，然而病符星會直接影響到健康問題，在賺錢的同時也要顧好身體，尤其是1999年屬兔的人，適時的休息相當重要，好的身體健康是維持繼續發展的動力，不要讓小問題積勞成疾。

第1名：生肖雞

有顆死符星進入命宮，代表身體健康方面影響會更大，而去年就是受到太歲影響正沖的生肖，各方面壓力都比較大，覺得難以突破和伸展，不過新的一年脫離太歲的影響，整體就會更多的發展機會。

如果在事業方面有更多的機會，相對地身體最重要的基礎，休息、飲食和睡眠也要注意，會在新的一年更好，特別是1993年屬雞的人，工作上要減少奔波的情形。

◎民俗說法，僅供參考。

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