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手指發出喀喀聲？　小心過度使用手指可能導致「板機指」！

手指發出喀喀聲？　小心過度使用手指可能導致「板機指」！

▲手機使用過度可能導致板機指，尤其女性和特定職業風險高。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近年來，手機已融入現代人生活，成為不可或缺的生活用品。然而，亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，隨著人們在捷運、用餐等生活場合時，習慣性地使用手機，過度使用手指的習慣也成為引發健康問題的新源頭之一；過度使用手指將可能引發「板機指」的問題，這種情況使手指無法順利彎曲，患者需要用另一手才能扳直，需引起重視。

亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓透過臉書粉專發文表示，當手指出現無法自由彎曲，甚至發出怪聲音時，可能已經患上了「手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎」，俗稱「板機指」。

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陳鈺泓醫師近一步解釋，板機指是一種手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎，當手指過度使用時，滑車韌帶與屈指肌腱摩擦過度，引起發炎、腫脹，使手指難以順利伸直，類似扣板機的動作。

板機指主要出現在拇指、中指、無名指，患者會感到手指腫脹壓痛、伸展不順、難以彎曲的情況，甚至需要另一隻手輔助扳直，且可能伴隨著特有的喀喀聲響。陳鈺泓醫師指出，早上起床時手指僵硬和疼痛的狀況尤為明顯。

對於容易患上板機指的族群，陳鈺泓指出，長時間反覆彎曲手指、過度用力的族群，如電腦族、清潔人員、髮型師、鋼琴老師、作業員等，更容易患上板機指。此外，女性中更年期女性和懷孕婦女也是高風險族群。

▼醫師陳鈺泓表示，現代人過度使用手機已成常態，若民眾察覺自己患上「板機指」，可先採用冰敷和消炎止痛藥緩解疼痛。（圖／翻攝自Facebook 陳鈺泓醫師粉專)

手指發出喀喀聲？　小心過度使用手指可能導致「板機指」！

在治療上，陳鈺泓建議，當板機指急性發炎腫脹時，可採用冰敷和消炎止痛藥緩解疼痛。隨後，搭配適度休息及熱敷。對於症狀嚴重且持續的情況，患者可考慮就醫，利用增生療法促進組織修復。在一些極端情況下，手術治療也是一個可行的選擇，以鬆弛肌腱，使手指能夠順利活動。

這一健康問題的崛起提醒著人們，即便享受現代科技帶來的便利，也需謹慎使用手機，特別是長時間反覆使用手指的族群應留意保護手部健康。

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