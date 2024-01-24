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大陸 大陸焦點 特派現場

情侶稱被房務員看光！求10倍房費賠償　飯店道歉：10倍不可能

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲黃先生稱，房務員將門打開了90度。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

深圳一名黃先生近日與女友入住一家飯店，稱兩人在未穿著衣物的情況下，被一名房務員開門見狀，並向業者討10倍的房費賠償。飯店業者回應，據監視器畫面，工作人員打開一條縫，無法見到房內樣貌，故僅可道歉賠禮，拒絕支付10倍賠償。

據《和訊新聞》報導，近日，黃先生與女友入住深圳市龍崗區瑞程酒店。他們在飯店預訂了大床房，並與前台溝通將退房時間延長至下午6點。然而，在下午5點多，房間門被房務員意外打開。

▲房務,飯店（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲房務員為打掃而前去。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

黃先生堅稱，房務員把門打開了90度，看到了他們沒穿衣服。飯店人員則表示，「房務員是打開了一小側房門，她說那個房門是有東西抵住的，是進不去的。」

飯店人員補充說道，「一般情況下我們開門只會開一小側，看到房門上的門鍊鎖有上扣，那個角度是開不了很大的，監控看到只開了一小部分，沒有像客人說的開了90度。」

黃先生仍堅持飯店須賠償10倍房費。飯店方則回應，房務員確實有疏忽，願意道歉，有監視器畫面佐證，支付10倍賠償是不可能的。目前雙方尚未達成和解。

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