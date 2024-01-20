外貌超好！約會2次就暈船　他一聽「女生職業」瞬間冷掉：斷絕來往

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約會2次就暈船　他一聽「女生是酒店小姐」瞬間冷掉：斷絕來往

渣男示意圖,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲對方的職業是酒店小姐，讓原PO很震驚。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

交友軟體是現代社會中最普遍的交友途徑之一，但在尋覓真愛的過程中，也總不免會碰到一些特別的事情，一名男網友表示，最近認識一名女生，吃過一兩次飯，很喜歡對方的氣質，外貌、身材都不錯，有點暈船了，不過後來得知對方的職業後，瞬間冷掉，也決定跟對方斷絕聯絡。

男網友在Dcard發文，單身半年，也到了適婚年齡，想在交友軟體找到合適的對象，剛好最近認識一名女生，一起吃過兩次飯，女生的氣質、外貌、身材都很不錯，心動直呼「有點暈了」，只知道對方是做服務業。某次約女生上班的地方，看到對方從酒店門口走出來，讓他瞬間清醒了，「第一次知道瞬間解暈是什麼感覺」。

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貼文一出，網友建議原PO直接問對方，「有過暈再解暈，下次會有抗體的」、「怎麼不是覺得賺爆，一般人想框她出場得付不少錢的耶」、「至少你還有見到真人欸，我滑交友軟體不僅見不到真人還被詐騙」、「搞不好人家女老闆去酒店應酬」、「搞不好人家只是櫃檯的會計」。

事後，男網友更新文章，傳訊息問了女方，就是在做酒店，而且已經很多年了，「我也更加確信該跟她斷絕來往」，家人的想法比較傳統，不僅自己難接受，也很難說服家人，「不管是見家人或是回娘家，該怎麼啟齒也很麻煩吧」。

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