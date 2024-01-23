過年回婆家煮10人餐！剛拿碗筷公公吐1句...她傻眼：要我吃剩飯？

▲人妻透露，自己1人煮完菜後，公公還不准她上桌一起吃。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

雖然已經到2024年，但許多家庭中的觀念依然十分傳統。就有人妻透露，去年過年是結婚第1年，當時到先生的老家過年，但一到現場她才發現她要獨自一人煮出三餐，辛苦煮完後，公公還跟她說「等男人吃完，妳再來吃。」對此，她也直言「現在又要過年了，又想等著我去煮飯⋯憑什麼我煮的飯，他們先吃，我要吃剩的？」

原PO在「匿名公社」發文指出，去年過年是結婚第1年，到先生的老家過年，家中是大約10人的大家庭，住的是平房。雖然原PO已知道公婆很早就離婚了，但到了現場她才得知，原來她要一人扛起煮三餐的重責大任，她說自己當下完全沒有心理準備，先生也沒想到會要她來煮，後來則提議要去外面買，但老人家認為很浪費錢，所以回絕了。

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而後原PO勉強煮了幾道菜，但正當她拿著碗筷要坐下用餐的時候，公公竟說「等男人吃完，妳再來吃。」且全部的碗和鍋子，也是她一個人洗。原PO坦言「我心裡很生氣，但沒表現出來，畢竟剛結婚第一年，現在又要過年了，又想等著我去煮飯，憑什麼我煮的飯，他們先吃，我要吃剩的？」

貼文一出，網友紛紛不敢置信，留言表示「什麼年代了，還有這種老觀念，我還以為回到古代了」、「什麼時代了，重男輕女」、「這是民國60年代以前，媳婦才會發生的事，當今社會還有這種長輩存在？」

還有人建議，「還真的不吃喔？我煮飯還不給我上桌，那我肯定直接翻桌大家都不要吃」、「要嘛就不要回去叫老公自己下去，要嘛就是煮超級難吃，反正他們先吃嘛，千萬不要裝賢慧很會煮，要煮到讓10個人一口同聲說以後不要再吃妳煮的這樣才成功」、「不能一起吃，那自己出去吃好料的啊，碗沒人洗，全丟垃圾桶，不用這麼委屈自己」。

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