比2016霸王級寒流冷？一票人無感「連暖氣都不用開」：大驚小怪

▲今天是入冬以來本島最低溫。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

入冬最強寒流發威，今（23）日開始全台冷颼颼，北台灣只有6度，其他地區也都只有10度左右，不少民眾認為可以挑戰2016年的「霸王級寒流」，不過有網友覺得冷的程度只是一般寒流，只是一直下雨很煩，掀起一陣討論。

有網友在PTT八卦板以「感覺有霸王級的喊+1」為題發文，表示今天是入冬以來本島最低溫，但對他而言就只是一般的寒流而已，但是有下雨就很討厭，而且還要上班讓人受不了，因此詢問大家「感覺今天氣溫有達到霸王級寒流的喊+1」。

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▲不少網友覺得這波寒流，沒有2016年的冷。（圖／中央氣象署）

貼文一出，引來熱烈討論，多數網友都認同，「上次那個比較有感」、「沒想像冷呀，早上還是洗完澡出門上班」、「這次根本連暖氣都不用開」、「沒很冷啊，一般般」、「霸王級那次真的有凍的感覺，這次只是夾雜雨天而已」、「沒有上次那個冷，上次那在我在家都冷」、「大驚小怪，連暖暖包都沒出動」。

不過，也有許多人感覺很冷，「北部確實有冷」、「有，冷到X北，早上上班途中手已經沒知覺了」、「我覺得超冷」、「真的蠻冷的，南部還下雨，更冷」、「上次那個我出門騎車還覺得沒事，這次我剛出門就想回家了」。

對此，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波寒流真的很強，搭配豐沛水氣，連高雄都降到10度以下，未來24小時是最冷時刻，雲多、下雨的關係，今天白天回升幅度很有限，入夜到明天清晨第2波低溫，有機會再更低一些，水氣預計明天清晨就會減少，正式轉乾。

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