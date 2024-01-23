沒染新冠「天選之人」剩1成！血清監視結果曝：17到24歲陽性率最高

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

未曾感染新冠肺炎的「天選之人」剩不到1成！疾病管制署今（23）日公布去年與血液基金會合作進行新冠血清流行病學調查結果出爐，至去年6月止（第四波疫情）國人血清陽性率已近8成（78.9%），且以17到24歲陽性率83.7%最高。由此估計去年6月底的「天選之人」已剩2成，又經歷下半年至今估計僅有1成或更低。

疾病管制署今日說明，為執行COVID-19疫情監測及預警，及時參考全國COVID-19抗體陽性率情形，滾動式調整防疫政策，衛生福利部於去年指定「醫療財團法人台灣血液基金會」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業。結果顯示截至去年6月全國N抗體整體陽性率已達78.9%，以17到24歲陽性率（83.7%）最高，該等結果與2023年上半年之本土第三波至第四波新冠疫情狀態相符。

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▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）



疾管署指出，本調查分析方式係依循世界衛生組織出版之指引辦理，指定血液基金會針對去年1到6月期間捐血者之血液留樣檢體隨機抽樣約7000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供該署檢測新冠病毒抗體（anti-N抗體檢測）。

經分析比對自去年1至6月之anti-N月份別整體陽性率由61.5%上升至78.9%，尤其以1到2月（61.5%→65.1%）及5到6月（69.4%→78.9%）上升幅度最明顯，顯示與第三波、第四波疫情高峰相符。

若以年齡組別資訊，截至6月底anti-N陽性率以17到24歲陽性率最高（83.70%），其次依序是25到34歲（80.8%）、35到44歲（80.4%）、45到54歲（76.8%）、55到65歲（75.5%）。

▲▼捐血人新冠血清抗體陽性率。（圖／疾管署提供）



疾管署表示，感謝參與監測系統之捐血者熱心提供樣本及血液基金會配合辦理，並強調雖然全國截至去年6月底曾感染新冠肺炎個案數已近8成，但因新冠病毒變異株演化快速，曾感染者並不代表終身免疫。

考量國內新冠疫情持續升溫，寒流來襲且近期各項聚會活動、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又適逢年假來臨國人規劃出國旅遊人數增加，建議民眾儘早接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」( https://gov.tw/eU4 )或至各縣市官網查詢。