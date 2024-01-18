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流感、新冠雙夾擊　急診醫曝「6重症前兆」：這2類人注意

近來流感、新冠肺炎患者增多，醫師呼籲外出仍要記得戴口罩。（圖／報系資料照）

▲近來流感、新冠肺炎患者增多，醫師呼籲外出仍要記得戴口罩。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

秋冬時期是病毒的流行季，不僅季節性流感盛行，新冠肺炎疫情也不斷升溫，對此，急診部主治醫師指出，近1個月來上呼吸道感染的病患明顯增多，症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等，醫師特別提醒，如果本身是65歲以上或有慢性病的患者，要留意是否有出現「6症狀」，因為這可能是重症前兆。

醫學中心急診部主治醫師日前在臉書粉專「急診男爸one」發文指出，近1個月來發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道感染的病患明顯變多，除了可能是流感所致，也有可能是新冠快篩陽性的患者，「所幸大多都還是輕症，頂多因為發燒或是肌肉酸痛與喉嚨痛，導致不太舒服的感覺，多半沒有嚴重的併發症」。

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醫師進一步提醒，如果本身是65歲以上的長者，或是有慢性疾病的患者，像是腎臟病、糖尿病、癌症、肥胖、慢性肝病、慢性肺病、氣喘等，都屬於高風險患者，記得要就醫讓醫師評估，是否要開立公費口服抗病毒藥物。

此外，高風險患者還要注意是否有以下6點重症前兆，分別為「血氧下降、呼吸困難、持續胸悶胸痛、心跳過快、血壓降低、意識不清」，醫師提醒若出現上述症狀，務必儘速就醫檢查，讓醫師評估是否有併發嚴重肺炎，以利後續治療。

最後醫師也呼籲，前往戶外人潮較多的地方，或是相對擁擠的室內空間，仍建議民眾要戴口罩以避免感染，保護自身健康。

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