新冠確診爆增「一來就插管」　台中醫院疾呼：快點打疫苗

▲台中醫院近來急診人數增加2成，多數是上呼吸道症狀、發燒、肌肉痠痛，也有病患一到院就須緊急插管治療。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

即將過年，不僅市場採滿人潮多、聚會尾牙的情況也不少。近期國內新冠肺炎以及流感疫情都有明顯升溫趨勢，急診室及住院病床都是一床難求。衞福部台中醫院表示，北部傳出台大急診室塞爆，每10人就有2人確診新冠肺炎；台中醫院急診室主任陳莉瑋表示，近來來急診病患爆增2成，多數是上呼吸道症狀、發燒、肌肉痠痛，不僅新冠患者增加，流感患者也為數不少，而且大多是60至70歲的長者，更不乏有呼吸衰竭狀況，一到院就需要緊急插管治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中醫院院長黃元德除今日也親自號召員工一起施打疫苗。（圖／台中醫院提供）



疾管署發言人羅一鈞預測未來3周新冠疫情會持續上升到農曆春節前一周，達到高峰，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗的民眾，盡快施打。台中醫院表示，台中醫院院長黃元德除每日開設疫苗門診，呼籲民眾踴躍接種外，今日也親自號召員工一起施打疫苗。

台中醫院感染科主任陳宗家則指出，接種疫苗是預防新冠重症最重要的防範方式，尤其是年長者及免疫低下族群，施打疫苗可明顯減少重症發生率。

陳宗家也提醒，因為接種疫苗後需要一段時間才能產生保護力，民眾這時候應該儘早接種新型的COVID-19 XBB疫苗，到了連續假期從事旅遊、探親等活動時，方能有足夠的抗體保護自己和親友的健康，這樣才能安心過個好年。