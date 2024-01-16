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耳鼻喉科大爆滿！門還沒開就在排　苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

▲新冠肺炎疫情升溫，搭乘捷運民眾戴口罩，但難拉出適當社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲最近很多人感冒。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

冬天是好發呼吸道傳染病的季節，疾管署日前也示警，要小心類流感與新冠疫情雙夾擊。一名網友近日去拿藥，就發現下午6、7點，耳鼻喉科門診已經約滿了，門口等待的患者各年齡都有，讓他驚呼「最近是怎麼了？」許多人看到也有同感，直說「這波病毒超強」，還有家長說「兒科的還沒開門就在排隊」。

原PO在PTT發文表示，最近經過耳鼻喉科，發現幾乎天天都人潮爆滿，前幾天去拿藥，晚上6、7點門診就已經約滿，如果要掛號就必須改天再來。他也觀察門口的患者，發現老中青都有，幼兒也不在少數，且掛號後要等2小時才能看診，營業時間結束後，醫生也還在看，讓他驚呼「最近到底是怎麼了啊？你們那邊的診所也有這種大爆滿的情形嗎？」

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不少人很有感，「冬天流感本來就這樣」、「流感真的超強，口罩要戴」、「我這邊每天人都很多，台灣過敏體質很多」、「最近病毒超強，跨年出去玩，朋友4個有2個新冠」、「今天公司咳嗽聲沒斷過」、「流感新冠一起爆」、「我前兩個禮拜感冒，南港的診所也是滿」、「我昨天也去看了三間有兩家六點多就掛滿」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

還有許多家長表示，「幼稚園是大毒窟啊，然後回家再傳給大人」、「兒科診所更誇張，還沒開門就在排」、「這種很容易一人中獎全家分享，特別是小孩在幼稚園階段的，根本是毒窟阿」、「 當你家有幼稚園小朋友，交叉感染根本很難好」。

上周疾病管制署副署長羅一鈞公布最新疫情監測，就指出類流感就診、流感重症通報以及新冠併發症、死亡數都攀升當中，預估春節前一周（1/28-2/3）流感和新冠毅情將達到最高峰，屆時類流感就診人次恐上看15萬人，是10年來次高。

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