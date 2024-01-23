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超商首賣「3款鳳梨風味飲品」！鳳梨拿鐵香甜濃郁　免費送限量杯塞

▲▼7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列3款飲品，1月24日起限定開賣。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

農曆新年即將到來，就有超商首次推出「金好運旺龍來」鳳梨風味系列飲品，品項有「鳳梨風味拿鐵」、「鳳梨風味冰茶」以及「鳳梨風味氣泡珍珠」，每一款都能喝到富有層次的鳳梨香，且只要在活動期間內購買任1杯新品，即可免費獲得1個鳳梨造型杯塞，款式隨機出貨，售完為止。

7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，共有全新3款飲品，於1月24日起限定開賣，首推「CITY CAFE金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵」（中熱杯68元／大冰杯78元），嚴選在地金鑽鳳梨，將鳳梨酸甜感融入拿鐵濃郁奶香中，襯托出柔和的熟果香氣，口感香醇絲滑。

「CITY TEA金好運旺龍來鳳梨風味冰茶」（特大杯78元），四季春青茶結合蜜漬熬煮鳳梨果丁，凸顯青茶蔗香，口感層次豐富，尾韻清香；「CITY PEARL金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠」（特大杯88元），黑珍珠與蜜漬鳳梨果丁多重嚼感，融合清爽氣泡水，呈現清甜爽口風味。

▲▼7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品。（圖／7-11提供）

▲本次新品為「CITY CAFE金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵」、「CITY TEA金好運旺龍來鳳梨風味冰茶」以及「CITY PEARL金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠」。

▲▼7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品。（圖／7-11提供）

▲活動期間只要購買任1杯新品，就送鳳梨造型杯塞1個，基本款杯塞＋限量版杯塞共有12款，隨機出貨，送完為止。

買新品加碼送杯塞！1月24日起至2月13日止，只要購買以上任1杯新品，隨杯贈鳳梨造型杯塞1款，共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」6款，隨機出貨；另還有6款金色限量版本，共12款鳳梨杯塞，共限量約58萬個，送完為止。

另外，若在2月13日前收集到「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」杯塞全套，並上傳7-11粉絲專頁指定貼文，即可享有由真愛密碼專屬打造的「旺」款「999.9純金鳳梨」抽獎機會，每顆999.9純金鳳梨市價約17000元，共3名，含外盒、玻璃展示盒、琉璃底座。

▲▼7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品。（圖／7-11提供）

▲收集杯塞全套，並上傳7-11粉絲專頁指定貼文，即可享有由真愛密碼專屬打造的「旺」款「999.9純金鳳梨」抽獎機會。

▲▼頃刻間推全新「圓仔紅豆沙牛奶」。（圖／頃刻間提供）

▲最新「圓仔紅豆沙牛奶」開喝。（圖／頃刻間提供，下同）

鄰近士林夜市的綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」推出最新療癒新品「圓仔紅豆沙牛奶」，選用香氣十足的紅豆沙牛奶作為基底，搭配全新配料「紅白圓仔」，是採用無添加任何色素、防腐劑的純天然小湯圓，口感軟中帶Q有嚼勁，大口吸可是能吸到滿滿香甜小湯圓結合濃郁紅豆味，熱熱喝超幸福，暖胃又有飽足感，即日起正式開喝，至1月28日前還可享有「第2杯半價」優惠。

▲▼頃刻間推全新「圓仔紅豆沙牛奶」。（圖／頃刻間提供）

▲全新紅白圓仔配料。

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