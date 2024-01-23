每分鐘狂賣7.6個！　超商最新「3款咖哩飯」升級開吃了

▲超商最新3款咖哩飯來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖哩控搶吃新口味！看好咖哩飯鮮食去年登上「億萬鮮食TOP10」寶座，每分鐘就能賣出7.6個，超商再度攜手知名餐飲集團「欣葉國際」及旗下品牌「欣葉•生活•廚房」，嚴選00%日本直輸咖哩粉打造全新咖哩飯選擇，有甘口、濃厚辛辣及黑咖哩共3口味，1月24日起於全門市陸續開賣，肯定要搶嚐鮮一波。

全家鮮食品牌「金咖哩」的濃辛、甘口2款咖哩飯在去年創下逾3億元業績，累積超高人氣。看好台人熱愛吃咖哩飯，今年首度找來欣葉國際餐飲合作，嚴選100%日本進口咖哩粉調製果香甘口、濃厚辛辣及極旨黑咖哩3款咖哩醬，其中，「金咖哩果香甘口咖哩飯」是以雞肉加入大量蔬菜熬煮，再添加焦糖洋蔥醬，口感醇厚香甜，「金咖哩濃厚辛辣咖哩飯」則是選用豬肉作為主角，咖哩醬使用3種日本直輸咖哩調製而成，香氣十足又帶有辛辣口感，1月24日起於全門市開吃。

▲金咖哩極旨黑咖哩牛飯是款大人系咖哩飯。

最後一款是以牛肉為主菜的「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」，道地日式黑咖哩醬以焦糖洋蔥醬為基底，加入多種蔬果燉煮出香氣，再添加咖啡粉、日本職人秘方「巴薩米克醋」、鮮奶油等佐料，打造大人系咖哩風味，1月31日接棒開賣；為歡慶新品上市，1月24日起至2月6日凡於門市購買金咖哩系列商品任一款，就送金咖哩10元購物金，限量120000份，送完為止。

▲▼OK mart近日也推出6款聯名鮮食。

另，OK mart近日也來國宴主廚溫國智聯手打造6款全新庶民台菜鮮食，首推國民美食代表「紅燒牛肉麵」，精選鮮嫩牛腱肉搭配特製紅燒湯底，口感濃郁、香氣十足，而「海鮮粥」選用鮮甜粥底加入鮮蝦、竹輪、魚板等豐富食材，「雞肉飯」則採用洽富氣冷雞軟嫩雞胸肉結合秘製滷汁，每一口都能吃到傳統美食滋味。

加碼再吃「宮保豬肉燴飯」，把宮保醬結合豬肉片，帶有些許椒麻香氣，超級下飯，除外還有2款湯品包括「貢丸湯」、「味噌湯」，即日起於全門市開吃，趕緊搶嚐鮮。