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霸王寒流！一票無感「連暖暖包都沒用」　保全憶當年：冷到躲電梯

記者施怡妏／綜合報導

霸王級寒流來襲，全台變成「凍番薯」，今日整天到明天清晨都非常寒冷，北台灣只有6度，其他地區也都只有10度上下，不過有網友表示，這種冷的程度只是一般的寒流，還不到霸王等級，只是一直下雨很煩，對此，不少網友點頭，「沒有想像中冷呀」。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲務必做好保暖工作，以免感冒。（圖／記者李毓康攝）

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有網友在PTT發文「感覺有霸王級的喊+1」，今天是入冬以來本島最低溫，但他認為只是一般寒流，並沒有到「霸王」等級，只是一直下雨讓人很討厭，「感覺今天氣溫有達到霸王級寒流的喊+1」。

貼文一出，網友認為還不夠冷，「沒想像冷呀，早上還是洗完澡出門上班」、「這次感覺還好」、「這次根本連暖氣都不用開」、「差很多，當時霸王級在台北讀書，冷到X北」、「沒有上次那個冷，上次我在家都冷到受不了，這次在家還是暖」、「真的沒很冷，連手指都沒覺得打字困難」、「冷，但沒霸王級那麼強」、「就一般寒流，連發熱衣都沒拿出來」、「大驚小怪，連暖暖包都沒出動」、「差多了，想當年我當保全還冷到躲到社區的電梯」。

不過也有網友認為很冷，「新竹冷到哭」、「管他什麼級，都一樣冷到不想起床」、「北部確實有冷」、「搭配下雨是頗冷的」、「騎車有點冷」、「真的蠻冷的，南部還下雨，更冷」、「上次那個我出門騎車還覺得沒事，這次我剛出門就想回家了」。

氣象署預報員朱美霖指出，今天一整天到明日清晨都非常寒冷，白天溫度回升並不明顯，高屏以北到宜花約8到10度，尤其北台灣最低溫下探6度，馬祖、金門約6到10度，澎湖約12度。

▼網友認為沒有很冷。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）
 

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