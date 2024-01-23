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美台專家選前調查：今年恐重演1996年台海危機

▲▼台海。（圖／CFP）

▲美國專家擔心今年會有宛如1996年台海危機的大規模軍演。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

一項在台灣總統大選前的調查顯示，逾一半台美專家認為今年可能有緊張局勢，台灣專家指中國可能採取非軍事脅迫行動，美國專家則擔心會有宛如1996年台海危機的大規模軍演。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天公布與台灣國防安全研究院合作，對美台87名專家進行的調查結果。其中，包括52名美國專家與35名台灣專家，時間在台灣總統大選前的2023年11月28日至12月15日。

調查顯示，多數專家認為未來5年內，中國若試圖脅迫台灣，最可能採取的行動是對台灣進行隔離或封鎖，只有26%美國專家及17%台灣專家同意，中國具有在未來5年內對台發動有效兩棲入侵的軍事能力。不過多數專家認為，封鎖並不足以迫使台灣統一。

如果中國的目標是在未來5年內實現統一，由中國解放軍執行的高度動態聯合封鎖被認為是最可能發生的狀況，80%專家認為這種可能性是存在的。如果美國不干預或干預情況非常有限，台灣可能無法抵抗中國的封鎖超過3個月。

近一半台灣專家認為，隔離是北京能採取的靈活選擇，透過隔離增加對台灣施壓，並為即將到來的封鎖或入侵做好準備。相較之下，多數美國專家認為，北京只有在想增加對台施壓卻不希望發生激烈衝突時，才會隔離。

面對台灣大選後的可能動態，約67%美國專家與57%台灣專家認為2024年可能爆發台海危機。約75%美國專家與66%台灣專家表示，近期緩解美中緊張局勢的努力，並不足以顯著降低台海危機的可能性。

對於「台海危機」定義，調查指稱是類似1995、1996年台海危機情況，亦即台海緊張關係顯著升高，且至少有一個中共解放軍大型軍演，目的在脅迫台灣，並重申中國對台武力威脅。

如果中國領導人認為台灣總統大選結果不利北京，約4成專家認為北京會檢視新總統的政策以採取行動，超過一半美台專家則認為中國不會靜觀其變。

但對於中國升級行動的時間是在5月20日總統就職前還是之後發生，台美專家有不同看法。近一半台灣專家認為若結果不順北京的意，中國可能在2024年底前對台灣採取非軍事的脅迫行動，美國專家則擔心北京會在台灣周遭大規模軍演。至於封鎖、隔離或入侵台灣的可能性不高。

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