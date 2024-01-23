超強寒流急凍！手搖飲店「放有薪假1天」　員工感動哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

霸王級寒流發威，全台濕冷，低溫可能來到6度以下。宜蘭一名飲料店員工昨收到通知，老闆體恤員工，宣布今（23）日所有正職放有薪假1天，讓他超感動。

網友在「爆廢公社二館」PO出截圖，感動直呼「沒想到做飲料店也會有這等福利的一天！」只見老闆在工作群組表示，依中央氣象局預報，1月23日（二）逢大陸冷氣團，加上宜蘭地區降雨85%，「我司體恤員工，店休乙日，所屬正職員工放有薪假乙日。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友們紛紛回應，「有沒有一種可能，只是太冷了，老闆也懶得上班」、「真好，我們沒放假」、「好老闆」。

▲飲料店自行放低溫假。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

關於低溫假的規定，現行「天然災害停止上班及上課作業辦法」中，第3條指的天然災害包括風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害、以及其他天然災害，低溫屬於其他天然災害，若因此造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞者，地方政府可視情況宣布停止上班上課。

由於放假目的為保障員工安全，並非一般假期，企業可以要求員工照常上班；不過，若員工認為出勤有安全疑慮，有「退避權」可以選擇不上班，雇主不得視為曠職，或強迫員工用其他假別處理。如果員工選擇居家上班，沒有通勤的問題，低溫假仍視為一般上班日，不另外補休。

至於「低溫假」給薪與否？視每間公司的薪資制度而定，若員工因為低溫假而沒有上班，未提供勞務，企業可以主張不支薪，但多數企業面對天然災害期間如颱風假，仍會選擇支薪。另外，是否需要給加班費？除非低溫假剛好為休息日、國定假日，不然低溫假非假期為一般上班日，企業不需另外給加班費，但宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。