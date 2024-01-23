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苗栗4.6度破入冬以來最低溫！全台「21縣市低溫特報」今不到6度

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日寒流及華南雲雨區東移影響，全台天氣相當濕冷，今晨在苗栗三灣出現4.6度，是2023年入冬以來本島最低溫。今日整天到明天清晨都依然非常寒冷，北台灣只有6度，其他地區也都只有10度上下。今日水氣較多，北台灣1000到1500公尺、其他地區2500到3000公尺以上高山還有降雪機會。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今晚明晨各地低溫分佈。（圖／氣象署）

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氣象署預報員朱美霖表示，今日華南雲雨區東移，台灣上空雲系厚實，從清晨以來幾乎全台灣都有雨，鞍部、玉山、馬祖等地也有固態降水或降雪情形發生，今晨連江東引1.5度、馬祖1.7度，本島最低溫出現在苗栗三灣4.6度，這也是2023年入冬以來本島最低溫。其他如中部以北、金門約4到8度，南部、東部、澎湖約8到10度，台東11到12度，全台嚴寒。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今晨苗栗出現入冬以來最低溫。（圖／氣象署）

朱美霖表示，今天一整天到明日清晨都非常寒冷，白天溫度回升並不明顯，高屏以北到宜花約8到10度，尤其北台灣最低溫下探6度，馬祖、金門約6到10度，澎湖約12度。

氣象署持續發布低溫特報，中部以北、宜花、南投、金馬等地低溫時間長，會有連續10度左右或以下或6度發生機率。中部、台南、高雄、屏東等地也有10度或以下低溫。

氣象署說明，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，連江縣有2度以下氣溫發生的機率；新竹市、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

朱美霖表示，今晚開始水氣減少，明日剩下北部、東部、中部山區等迎風面有局部零星雨，降雨時間縮短，周四到周六水氣更少，基隆北海岸、大台北山區、東部有局部零星雨，西部多雲到晴。周日到下周一迎風面雲量增加，東部、北部山區偶雨。

朱美霖指出，周四寒流減弱，但清晨依然寒冷，受輻射冷卻影響，周四以後的清晨依然會出現局部10度以下低溫。白天太陽照射，各地溫度回升，以北台灣為例，周四約14到16度，周五、六約18到20度，注意日夜溫差大。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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