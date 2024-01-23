天空飄冰霰！眾人難忘「2016這寒流」：唯一承認的霸王級

▲2016霸王級寒流，台北外雙溪地區下大量冰霰。（資料照／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

超強寒流來了，加上豐沛水氣，今（23）日台北陽明山、七星山、大屯山、宜蘭太平山、桃園拉拉山等多個山區都下起雪。而每當有寒流，網上都會爆一波「2016霸王級寒流」熱潮，就有人在PTT的Gossiping板問卦，「還記得2016霸王級寒流的情況嗎？」再度掀起討論。

到底2016霸王級寒流有多冷？當年還有人以「2016年1月北半球寒流」為主題編撰進維基百科，當中描述「2016年1月北半球寒流，又被大眾媒體稱為霸王級寒流或稱帝王級寒流，是指2016年1月下旬席捲北半球的寒流，影響範圍包括東亞的中國大陸、香港、澳門、台灣、日本、韓國 ，還有北美的加拿大、美國等地。」該次寒流造成過往少有下雪記錄的地區降雪，並被認為是極端天氣現象，主要因負北極震盪所致。

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發文網友就直問，「有沒有當年寒流是什麼情況？還有沒有人記得？」就有人仍記憶猶新，「在台北車站等公車還下霰」、「新竹平地下冰霰，長那麼大第一次看到」、「連台南都下霰」、「我唯一承認霸王級寒流的一次沒有之一，中低海拔的山全都下雪了，中午買便當在台北市天空看到下冰霰。」

還有網友表示，「那時候的新竹下雪，馬拉松還照跑，新聞說跑到一半就終止了，太冷會出事」、「永遠記得，當晚站12-02的哨，冷到靠杯」、「我有去跑半馬，一堆人棄賽，獎牌沒人拿，現在回想棄賽才是對的」、「那時在當兵，跑去救災，在魚塭幫忙撈死魚」、「那次我家地磚澎共裂開。」

回到這次寒流，氣象署預報員朱美霖指出，今天一整天到明日清晨都非常寒冷，白天溫度回升並不明顯，高屏以北到宜花約8到10度，尤其北台灣最低溫下探6度，馬祖、金門約6到10度，澎湖約12度。