超強寒流…消防猛男「坐路邊脫了」！背肌掀暴動：身材超派

▲消防員大秀精實背肌。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）

記者鄺郁庭／綜合報導

入冬最強寒流來襲，超有哏的新北市消防局在粉專貼出一張「救助照」，文中結合時事哏，「不論你平時派不派……這波寒流真的有派」，提醒大家要注意保暖。宣導圖一出，網友紛紛歪樓，因為坐在地上的男主角半脫上衣，露出大片背肌，「這個身材很派」、「好想被這個虎背熊腰摟抱」，整個嗨翻。

「面對超強寒流你有多猛！？」新北市消防局今（23）日一早在粉專「新北消防發爾麵」貼文，「不論你平時派不派……這波寒流真的有派，別忘記出門注意保暖！別讓發爾麵派了又派」，還附註「別出門時，再來後悔說：再來一次，我會穿好衣服。」最後還下了好幾個hashtag，「#救護」、「#寒流」、「#保暖」、「#心血管」、「#反對暴力」、「#下探10度」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果貼文一出，留言處突然超嗨，全都聚焦癱坐地上的消防員。可以看到消防員坐在地上，姿勢看起來像是在學被超哥痛毆的Toyz，還不忘還原半脫上衣的細節。不過不同於Toyz，消防員的背肌相當精實。

這一幕讓大批網友讚爆，「這個背太兇猛了！」「太壯了吧！！！」「坐在地上的可以轉正面一下嗎？」「這衣服不用穿好沒關係」、「我願意用體溫替他取暖」、「這個背千萬不能著涼了」、「這個背，啊嘶」、「左男IG」。還有人笑呼，「背部沒有塗黑青妝」、「背後還要加些傷痕，或是被揍的痕跡才行喔！」

有趣的是，粉專在留言處表示，「天氣冷，請大家要注意洗澡要通風」，提醒民眾防制一氧化碳中毒的情況時，還有女網友敲碗「洗澡的宣導照片可以放上來喔！」令人秒噴笑。