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社會 社會焦點 保障人權

夫在車上等！婦調理經期遭裸胸揉壓　2幼女偷看意外揭發色密醫

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

▲婦人找整復師調理經期，卻遭對方以觸診之名摸胸吃豆腐。（示意圖／pexels）

記者黃哲民／台北報導

在新北市經營家庭整復館的吳姓男子，不僅私下從事開藥等密醫行為，2020年更假借調理經期不順等婦科毛病之名，涉伸鹹豬手對1位婦人撫摸、揉壓與病情無關的胸部，還收費1000元，被害人的2名幼女掀簾偷看過程告訴爸爸，被害人因而羞憤出現焦慮症狀，提告求償精神慰撫100萬元，新北地院審結，判吳男須賠40萬元，可上訴。

判決指出，吳男沒醫師執照，從2018年起在自己住處開館從事傳統整復，私下為患者問診、把脈並開立藥物從事密醫行為，每次收費300元到1000元。一名婦人2020年10月由丈夫陪同向吳男求診，拿藥調理月經紊亂毛病，隔月（11月）婦人晚間帶2名幼女一起回診，吳男見對方老公沒在身邊，謊稱需觸診腹部檢查，要婦人躺上診療床。

婦人不知有詐，聽話照辦，吳男拉起床旁四周圍簾隔開小朋友視線，涉在獨處空間以看診名義，要婦人掀開上衣解開內衣，裝模作樣以掌抵住婦人胸部，另一手叩擊掌背，接著雙手肆無忌憚撫摸、揉壓婦人胸部好幾分鐘。

婦人原本就猶豫為何要裸露胸部受檢，後察覺吳男手指不斷在她胸前畫圈，又羞又納悶，雙手護胸詢問是不是應該檢查腹部才對，吳男回稱在檢查二尖瓣膜有無脫垂、有無氣胸，然後再朝婦人上腹部隨意摸兩下，聲稱檢查完畢、再度開藥給婦人回家吃，收費1000元。

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲吳姓密醫辯稱以叩診方式檢查婦人，以判斷體內有無異常。（示意圖／載自pixabay）

當時2名幼女偷偷掀開圍簾目睹吳男對媽媽揉胸過程，回到車上禁不住好奇，在爸爸面前問媽媽怎麼回事。婦人一聽頓時淚崩，覺得自己上當醜態被小孩看見、又惹得丈夫暴怒，因而情緒大受打擊、出現焦慮症狀到精神科求助，後在丈夫支持下告吳男涉嫌性侵，並索賠精神慰撫100萬元。

吳男辯稱「觸診」屬必要醫療行為，推稱叩擊身體表面根據振動與音調，可判斷體內臟器有無異常，叩診檢查呼吸系統及腹部時，讓患者脫掉上衣平躺「均為進行檢查的必要動作」，絕非猥褻揩油，可能他不小心碰觸胸部造成誤會，或婦人怕遭丈夫責怪而誣賴他。

吳男的診所女助理證稱，當天在簾外聽見吳男為婦人觸診敲擊聲，婦人看完診等領藥時還跟小孩嬉鬧，最後笑著拿藥離開，看不出有任何不對勁。

法官審理認為，婦人從沒說有氣胸問題，吳男為婦人調理經期何必觸診與病症無關的胸部，事先也沒徵得婦人同意，且婦人回到丈夫在門外等候的車內時，嚇得直發抖，幼女說出偷看到媽媽被醫生摸胸過程，婦人才哭著說自己也很奇怪為何醫師要觸診胸部，丈夫登門理論替老婆出氣，吳男竟稱婦人的主動脈剝離。

法官並指吳男的女助理不在簾內陪診，轉述事發過程的證詞真實性存疑，反而是在簾外等候的幼女證稱，護士阿姨在遠處忙著招呼其他病人，並沒靠過來查看，據此認定婦人的指控較可信，審酌雙方經濟狀況與婦人身心受創的痛苦程度，判吳男須賠償40萬元，可上訴。

吳男本件密醫行為，刑案被依《醫師法》判刑6月、得易科罰金18萬元，併科罰金30萬元定讞，但他所涉犯利用醫療機會猥褻罪，一審判刑6月、得易科罰金18萬元，二審認為不排除吳男對婦人做合理醫療處置，逆轉改判無罪，經最高法院發回更審，高院更一審重新認定吳男有罪，並以吳男毫無悔意、惡性重大為由，加重改判為10月徒刑，可上訴。

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