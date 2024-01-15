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社會 社會焦點 保障人權

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

▲▼登山女神曾格爾二審出庭，律師吳光禾、律師吳彥鋒。（圖／記者吳銘峯攝）

▲登山女神曾格爾一審被判賠富商妻精神慰撫30萬元，上訴二審高院審理中。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

曾被稱為「登山女神」的曾格爾先前與富商陳坤保傳出婚外情，被正宮「公關女強人」岳啟儒提告索賠200萬元，一審士林地方法院判曾格爾須賠30萬元，上訴二審高院審理中。岳啟儒針對曾格爾在北市的薪資酬勞聲請假執行，曾格爾上周五（12日）下午低調到北院繳納30萬元擔保金聲請免為假執行，今（15日）被媒體求證時，她僅含糊回應「有些事情要處理，不便說明」。

士院一審去年（2023年）10月6日判曾格爾須賠償後，曾父曾國良揚言不上訴，「等拿到單子（判決書）會去繳，爸爸埋單！」但曾格爾仍上訴，一審判決岳啟儒得針對自己勝訴部分聲請假執行，她查出曾格爾在北市有薪資酬勞，因此向北院聲請假執行。

由於岳啟儒取得債權人地位，供擔保聲請假執行後，還可在判決確定前聲請強制執行被查封的財產，且前置程序不會預先通知對方，曾格爾因而提供反擔保30萬元聲請免為假執行，而這起求償案二審明（16日）下午3點10分將在高院開庭，曾格爾表示，若有必要，屆時會和律師一同說明。

曾格爾被控於2022年8月間，單獨和陳坤保到知名溫泉飯店「三二行館」開房泡湯，不僅違反當時新冠肺炎防疫期間的隔離規定，還被正宮岳啟儒從陳男的平板電腦揪出2人互傳「昨晚沒防護，記得買藥吃」等曖昧對話，岳啟儒截圖存證後於2022年底提告，主張配偶權遭曾格爾侵害、求償精神慰撫200萬元。

▲▼曾格爾與父親北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾格爾（右）先前因另案與父親曾國良（左）到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）

陳坤保出庭坦承與曾格爾有「肢體上親密接觸」，自稱一時意亂情迷。曾格爾始終喊冤，堅稱陳男自稱已離婚、很孤單，她陪陳男到「三二行館」吃飯，並沒泡湯共宿，更與陳男絕無親密關係。但證人揭穿曾格爾狡辯，指陳男夫妻和曾女不止一次在朋友聚會碰面，陳男也公開介紹岳女是他太太。

法官指曾格爾與陳坤保互傳的訊息裡，曾提到「你（陳男）又不是單身要怎麼但我去（出國）」，可見曾格爾辯詞不實在，且2人討論共赴「三二行館」時，提到「要不要住日式套房泡湯」、「能不能在房間用晚餐」，顯然用餐之外還泡湯與住宿，且互相碰觸身體私密部位，一審據此判決曾格爾須賠30萬元。

案件審理期間，岳啟儒認為曾格爾假哭說謊、毫無悔意，曾父曾國良出庭罵她的律師「爛律師」，開完庭竟對外宣稱曾格爾遭「仙人跳」，岳啟儒因而po文怒批「這對父女恥度如此無下限」，並強調不和解，也不在意判賠金額多寡，希望透過司法認證慣用謊言遮掩事實的不法行為，給大眾1個警惕，因為「對就是對！錯就是錯！」她也會將所有賠償金捐給婦女相關公益慈善團體。

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