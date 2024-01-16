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社會 社會焦點 保障人權

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委王鴻薇去年（2023年）12月間，指稱民進黨總統候選人賴清德的競選總幹事潘孟安，涉受建商供養免費住豪宅「力麒御品」，潘認為遭抹黑，告王鴻薇求償精神慰撫150萬元並移除相關po文，台北地院今（16日）首度開庭，王揶揄潘提告卻不敢拿出合法租約與匯款證明，根本心虛，「難道只是要我的錢嗎」，法官諭知下月（2月）27日再開庭。

▲▼國民黨立委王鴻薇被民進黨屏東縣前縣長潘孟安提告求償150萬元，到台北地院開完庭反譏對方心虛不敢提出租約證據。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨立委王鴻薇被民進黨屏東縣前縣長潘孟安提告求償150萬元，到台北地院開完庭反譏對方心虛不敢提出租約證據。（圖／記者黃哲民攝）

王鴻薇開完庭受訪指出，潘孟安本案提告的證物，完全看不到潘所說的租約或者是匯款證明，她覺得非常奇怪，只要潘能提出合法的租約跟匯款證明，「其實立刻的，我就是敗訴」，可是潘為什麼不敢，「這就代表他心虛！」

王鴻薇認為，潘孟安沒對她提起刑事告訴，應該是想鑽巧門，因為若交給檢察官調查，這個案子很可能不起訴，就變成檢察官認證潘根本就是濫訴，而且潘還可能接受建商集團跟綠能集團提供免費住宿。她挖苦潘僅提民事求償「難道只是要我的錢嗎」，還是潘很害怕被法院認證。

▲▼全國競選總部總幹事潘孟安、台北市競選總部總幹事吳思瑤、發言人陳世凱。（圖／賴清德競辦提供）

▲潘孟安擔任民進黨總統候選人賴清德全國競選總部總幹事。（圖／賴清德競辦提供）

潘孟安今沒出庭，委任律師林玉芬和蔡宇峰代打。林玉芬庭訊表示，潘孟安第一時間就開記者會反駁王鴻薇的抹黑，並由當時賴清德競總發言人陳世凱出示租約與匯款證明，經許多媒體報導，可見王鴻薇爆料前未合理查證，「身為立委具有優於一般人的查證能力，卻捨此不為」。林玉芬庭後受訪強調，會盡快向法院陳報本件潘的租約與匯款證明。

王鴻薇沒委任律師，今僅由1位助理陪同，面對法官的訊問程序，數度停頓，但她強調當時開記者會爆料，就喊話潘孟安若有租約跟匯款證明就拿出來佐證，潘濫用司法資源提告，卻不肯提出可證明自己有付租金的證物，可見只想轉移他跟建商、光電集團的關係。王鴻薇表示，已提出自己助理和爆料者的對話紀錄，證明她落實查證，絕非胡亂攀誣。

法官訊問雙方有無調解意願，林玉芬表示會轉達給潘孟安決定，王鴻薇當庭斷然拒絕，自認「本人所說的事情，是針對公平正義的合理質疑及評論，何況潘孟安在法庭上不敢提出能證明清白的租約及匯款證明，只在記者會出示、不讓媒體拍攝，虛晃一招，故不接受和解」。法官諭知今年（2024年）2月27日下午3點再開庭。

▲▼國民黨立委王鴻薇被民進黨屏東縣前縣長潘孟安提告求償150萬元，到台北地院開完庭反譏對方心虛不敢提出租約證據。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨立委王鴻薇被民進黨屏東縣前縣長潘孟安提告求償150萬元，到台北地院開完庭反譏對方心虛不敢提出租約證據。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於去年12月間總統大選進入白熱化階段，王鴻薇開記者會以「金屋藏潘」為題，指稱潘孟安長期入住豪宅「力麒御品」，屋主還是近年在屏東拓展版圖的光電業者「力能能源」董事長。王鴻薇質疑，潘擔任屏東縣長期間，力能能源與母公司天方能源在屏東圈地，潘到台北後住進董事長家裡，「這裡面沒有問題嗎」。

潘孟安開記者出示租約與匯款證明，強調自己以每月6萬8000元租住，反擊王鴻薇惡意造謠抹黑。王鴻薇回敬指出，民進黨稱「潘孟安不過是一介平民」，把潘孟安比喻為「和北漂青年一樣租屋」，但就算是「北漂中年」，誰會去租1間3房1廳62坪、雙車位、每月6萬8000元的豪宅，她喊話潘應秀出證明以昭公信。對於潘提告聲稱「以訟止謗」，王回應「歡迎」。

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