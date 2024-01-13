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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

▲南投縣第一選區立委馬文君成功連任、達成五連霸。（圖／馬文君競選團隊提供）

▲南投縣第一選區立委馬文君成功當選連任、達成五連霸。（圖／馬文君競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

總統立委大選今晚落幕，南投縣立委方面，第一選區由現任國民黨籍立委馬文君擊敗綠營縣議員蔡銘軒連任、達成5連霸，第二選區則相反，由國民黨籍縣議員游顥挑戰去年初才補選上的現任綠委蔡培慧成功，2席再度全數回歸藍天。在地選民和民意代表認為，南投選民結構向來藍大於綠，加上馬文君長期深耕第一選區，第二選區蔡培慧陣營最後關頭又鬧出賄選疑雲和剪對手布條的風波，是2席立委當選人勝出的主因。

南投縣第一選區立委5位候選人中，馬文君拿下6萬8890和53.09%的選票、領先蔡銘軒超過1萬8000票，還比2020年領先蔡培慧的9000多票差距更大，其他如無黨籍草屯鎮民代表林金潭、小民參政歐巴桑聯盟李圓恩、勞動黨許文忠，得票都僅在3500至3000出頭；馬文君不但堪稱壓倒性獲勝，也顯示綠營傾全黨之力、連月猛攻其「國艦洩密」、「國有地違建豪宅」等案，成效卻是相當有限。

▲綠營傾全黨之力猛攻馬文君國艦洩密案、國有地違建豪宅案，最後開票結果顯示效果相當有限。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

▲綠營傾全黨之力猛攻馬文君國艦洩密案、國有地違建豪宅案，最後開票結果顯示效果相當有限。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

南開科技大學休閒所教授暨第一選區選民李世昌表示，前幾屆都投票支持馬文君，這次則受到國艦洩密案影響，認為國家安全問題茲事體大，因此改投給民進黨的蔡銘軒，但他坦承「這是很困難的決定」，因為本身跟馬文君認識很久，過去提出學校前的道路交通安全改善等需求，馬文君都給予很多協助，也正因她平時於選區長期經營、選民服務紮實，才能將爭議案件的殺傷力降至最小，而蔡銘軒以其一屆鎮民代表和一屆縣議員的資歷，短期內還難以撼動其地位。

▲游顥以新人之姿拉下綠委蔡培慧，進軍國會。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲游顥以新人之姿險勝綠委蔡培慧，進軍國會。（圖／記者高堂堯翻攝）

第二選區的3位候選人中，游顥獲得7萬12票和49.80%得票率，僅領先蔡培慧3461票，在藍綠激戰中險勝，退出民進黨以無黨籍參選的前水里鄉長陳癸佑則僅獲4023票；蔡培慧於去年3月立委補選，才為民進黨打破2008年以來未能在南投攻下立委席次的窘境，但僅過10個月就再度丟失江山。

▲蔡培慧陣營於選前爆出贈送民眾逾5公斤包裝米的賄選疑雲。（圖／游顥競選團隊提供）

▲蔡培慧陣營於選前爆出贈送民眾逾5公斤包裝米的賄選疑雲，對緊繃選情更添傷害。（圖／游顥競選團隊提供）

雖然外界認為游顥得利於「泛綠分裂」而在本次選戰中搶得先機，但民眾黨籍縣議員簡千翔分析，該選區選民結構本來就長期藍大於綠，也反映在最後的選舉結果上；加上蔡培慧陣營在最後關頭，竟被爆出在選舉期間將5公斤裝包裝米上張貼候選人肖像貼紙、於社區活動上贈送選民，以及競選幹部在酒後持剪刀剪下多幅對手布條等負面消息，儘管隨即分別對外澄清是媒合公益物資而非賄選、布條內容涉抹黑且未清楚署名懸掛單位，違反《選罷法》規定，但仍影響不少中間選民觀感，「起碼跑掉上千票」，也成為游顥勝出的關鍵因素之一。

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