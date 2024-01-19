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獨／美容教母做醫美缺氧枉死　兒追告密醫再求償200萬

▲▼「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

▲「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟2021年做醫美驟逝，享壽71歲。（圖／翻攝美體小舖臉書）

記者黃哲民／台北報導

號稱台灣美容界教母的美體小舖The Body Shop台灣區創辦人黃慧娟，2021年到北市法漾診所做醫美突然昏迷，送醫搶救70天仍不治，事後查出診所負責人傅仰曄是密醫卻為黃女打針、合格護理師林庭玉奉命丟棄黃女病歷掩飾實情，黃女獨子先代母提告向傅男2人求償，獲判賠共371萬餘元，再以自己名義求償喪母之痛的精神慰撫200萬元，台北地院判傅男2人應連帶全額賠償，可上訴。

黃慧娟生前於1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，首創回收空瓶抵消費，累積回收逾260萬個空瓶，被譽為台灣美容界教母。2021年7月23日下午4點多，黃慧娟在北市中山區的法漾醫美診所內昏倒，送往台北馬偕醫院急救17分鐘恢復呼吸心跳，但住進加護病房插管持續昏迷，同年9月30日宣告不治，享壽71歲。

黃女獨子曾峙屏提告追究，主張診所實際負責人傅仰曄無醫師執照，卻和林庭玉擅自為他母親注射肉毒桿菌做醫美等侵入性醫療。傅男2人辯稱黃女當天到診所洽談買賣珠寶，然後說要做護膚保養，到洗手間更衣遲遲沒出來，查看赫見黃女昏倒在地，趕緊做CPR、施打靜脈注射並叫救護車送醫，當天沒對黃女做任何醫美治療。

▲▼「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

▲「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由獨子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

檢方起初查無證據，加上法醫解剖鑑定，不排除黃慧娟死因是自身心臟疾病所致，傅男2人獲不起訴。經高檢署發回續查，檢方發現傅男找1名合格醫師掛名診所負責人，自己卻涉無照行醫，曾幫黃女施打玻尿酸、胎盤素、肉毒桿菌與埋線等，黃女出事後，傅男2人丟棄黃女原始病歷，由林女重新製作內容避重就輕的「客戶諮詢表」等文件掩飾。

檢方認定傅男當天對黃女做侵入性醫療出事，起訴傅男2人涉犯偽造文書與《醫師法》等罪嫌，傅男2人堅稱無罪，推稱黃女死於自身疾病。刑案一審不採信傅男2人辯詞，去年（2023年）5月25日依《醫師法》非法執行醫療業務罪，判傅男2年8月徒刑、沒收犯罪所得473萬餘元，林女判刑2年6月，另依業務登載不實文書罪判2人各3月徒刑、皆得易科罰金9萬元，上訴高院二審審理中。

曾峙屏在母親住院昏迷期間，以母親名義提告向傅男2人連帶求償醫藥費、看護費、工作薪資損失與精神慰撫共500萬元，在母親過世後，曾男以繼承人身分承受訴訟。

法官指傅男2人丟棄病歷的滅證舉動，導致無從鑑定黃女出事當天究竟做了什麼侵入性醫療，但黃女急救病歷顯示沒有心肌梗塞、主動脈剝離等病症，顯非自身疾病所致，卻有嚴重缺氧性腦病變，研判缺氧30分鐘以上所致。

法官認定傅男2人不具醫師資格，對黃女不法進行侵入性醫療行為，造成黃女身體、健康權益受損，且事發至過世之間70天從沒醒來，黃女精神確實受到極重大痛苦，求償案一審去年5月19日判決傅男2人須連帶賠償共371萬餘元，同樣已上訴高院二審審理中。

曾峙屏接著以自己名義，提起本件求償訴訟，主張驟然喪母、精神飽受痛苦，但傅男2人始終不認罪也不道歉和解，因此要求傅男2人連帶賠償精神慰撫共200萬元，並預先聲請假扣押2人同額財產以防脫產獲准。台北地院審理後，判傅男2人應連帶全額賠償，可上訴。

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