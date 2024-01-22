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社會 社會焦點 保障人權

獨／孩子不想死！夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區發生一起人倫悲劇！一對夫妻帶著3個幼子尋短，消息傳出震驚社會，而第一時間發現這起悲劇的母親同事獨家向《東森新媒體ETtoday》透露，他進到現場之後，看到除了3歲的幼子躺在床上之外，另外兩個較大的小孩都趴在門口，試圖想要做最後的求生掙扎，無奈還是斷送寶貴生命。

28歲的袁姓女死者同事會發現這件事，主要是她在上班時間都沒有出現，再加上近期原本相當活潑、開朗的袁姓女死者變得很不一樣，言談之間不是說自己手頭很緊，就是會透露出些許「在交代後事」，叫同事活著應該怎樣，種種的不尋常，讓同事們就有多加留意，因此上班時間一發現她沒有出現，所以就打電話聯絡，可是電話都沒有接，同事以為是睡過頭，才會到袁姓女死者家裡頭找她。

21日晚間來到他們家，同事請大樓保全幫忙調閱監視器查看，發現一家人是在20日晚間9點多回到租屋處，從此之後就沒有再出門，所以肯定人一定是在裡面，但是敲門又沒有人應門，這時候同事深感不妙，通知鎖匠來幫忙開門，才打開第一道門就發現有人倒臥在地上，於是同事立刻打電話報警，等到員警抵達之後，立刻破門進入，才發現這起人倫悲劇，一切都已經來不及。

▲同事手繪一家5口陳屍位置 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲袁姓女子同事手繪一家5口陳屍位置 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方鑑識人員到場進行現場採證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據同事的說法，他表示丈夫躺在床邊，袁姓女子就躺在床邊，3歲的孩子就躺在床上沒了氣息，但是讓他覺得奇怪的，就是袁姓女子的另外兩名孩子同樣也是躺在地上，只是一個靠近廁所門邊，另外一個爬到靠近大門邊，還用毛巾蓋住頭部，就像是要「火場逃生」，所以他認為這兩個孩子的「求生慾望」非常強，就是不想跟父母一起死，試圖在最後做出「垂死掙扎」，但無奈還是無法挽回自己的命。

袁姓女子是從事精品買賣生意，老公是個上班族，會讓他們想要輕生的原因，外傳是「經濟壓力」，同事說袁姓女子欠自己的債務約20多萬，就算外面有欠也大約頂多70萬，不到一百萬的債務就選擇跟老公帶走3個兒女一起走上絕路？這讓同事十分想不透，也惋惜3個無辜小孩因此陪葬。

目前檢察官已經在22日上午進行遺體相驗，家屬對這件事不願意多談，而檢察官裁定因為有涉及到12歲以下死者，所以依照規定所有死者都必須要在進行複驗，時間訂在25日進行。

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