　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特斯拉併排違停擦撞機車　害女騎士3歲兒慘摔...搶救4天不治！

▲▼特斯拉併排違停撞女騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲特斯拉併排違停撞女騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名楊姓女子日前駕駛特斯拉，於路邊併排違規停車，不慎擦撞到馮姓女騎士的機車車尾，導致馮女和車上的楊姓3歲兒子摔車，楊女雖無大礙，不過愛兒送醫搶救4天後仍不治。

這起事件發生在18日上午8點59分，警消獲報，苓雅區光華一路發生一起交通事故，23歲馮姓女騎士右腳擦挫傷、3歲楊姓男童則受有重傷，救護人員緊急將2人送醫搶救。

警方調查，當時43歲楊姓女子駕駛特斯拉轎車，沿光華一路南向北行駛，於路旁併排臨時停車過程中，馮姓女子載著兒子騎車經過特斯拉，隨後特斯拉車頭尾與馮女的機車車頭發生碰撞，導致馮女與站在機車前踏板的兒子摔車。

▲▼特斯拉併排違停撞女騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馮姓女騎士擦挫傷、3歲兒則沒戴安全帽受重傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步分析事故，原因為楊女違規併排臨停，可依道路交通管理處罰條例第55條1項4款規定，「汽車駕駛人併排臨時停車」，處新台幣300元以上600元以下罰鍰，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

另外，警方也查出，3歲男童當時未戴安全帽，並站立於機車前踏板，分別可依道路交通管理處罰條例第31條第6項規定，「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者」，處駕駛人新台幣500元罰鍰，及第31條5項規定「機車附載人員或物品未依規定」，處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

楊姓男童送醫搶救後，因內出血，搶救後仍於21日宣告不治，今日上午報請司法相驗，馮女神情哀戚。而肇事的楊姓女駕駛則被依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

ET快訊
1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不
快訊／BMW男喝爛醉　高速撞死25歲女騎士
快訊／特斯拉「併排違停」！　害女騎士3歲兒摔死
AMD晶片　移除「台灣製造」所有標記
快訊／換新鈔地圖曝光！　456個據點秒查
快訊／寒流來襲　53歲警猝死
快訊／桃園2學校宣布停課2天
直擊超哥日料店「排隊等用餐」！部落客驚：5萬值了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

特斯拉併排違停擦撞機車　害女騎士3歲兒慘摔...搶救4天不治！

快訊／寒流來襲！基隆警倒臥浴室內猝逝　同仁不捨

台電外包商遭「不明物砸頭倒地」3cm撕裂傷　疑8級陣風害的

出外打拚淪癮君子！漁港小開超商賣毒遭逮　狂哀求饒「手好痛」

要上陽明山追雪看過來！北投警規劃「3階段交通應變管制措施」

惡飼主凌虐！黑狗疑遭灌食慘死「滿地糞便」　她竟說鄰居餵魚刺

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

特斯拉併排違停擦撞機車　害女騎士3歲兒慘摔...搶救4天不治！

快訊／寒流來襲！基隆警倒臥浴室內猝逝　同仁不捨

台電外包商遭「不明物砸頭倒地」3cm撕裂傷　疑8級陣風害的

出外打拚淪癮君子！漁港小開超商賣毒遭逮　狂哀求饒「手好痛」

要上陽明山追雪看過來！北投警規劃「3階段交通應變管制措施」

惡飼主凌虐！黑狗疑遭灌食慘死「滿地糞便」　她竟說鄰居餵魚刺

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

阿婆討不到「牛肉麵愛心餐」大鬧！驚人身家曝光：有3間房租人

2023年失業率3.48％　創23年來新低

母湯！高中同學LINE揪團投資　屏東男郵局匯百萬遭攔阻

陸股今日慘跌！江疏影瘋傳「虧千萬人民幣」衝去證券公司…真相曝

孫藝真、玄彬日本約會被捕獲！看老公眼神甜出汁　網讚：好像電影

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

迪麗熱巴童年照曝光！招牌大眼配微笑有夠萌　網讚：從小美到大

「無所事事小海豹」變得比悟空還頑皮！專家示警危險：人類遠離牠

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

社會熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

超哥別用超派鐵拳　律師1招對付Toyz：鬥智不鬥氣

高雄一家五口走絕路　查無脆弱家庭通報紀錄

即／高雄85大樓火警　1人摔傷送醫

陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉

更多熱門

相關新聞

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

高雄一對夫妻帶著3孩走上絕路，疑似與多筆負債有關，被經濟壓得喘不過氣。有知情人士透露，被逼到輕生，可能身上有一堆奇怪的信貸，地下錢莊越是知道你缺錢，條件就開得越狠，借10萬但本票簽20萬，但只實拿7萬，諷刺的是，地下錢莊也知道當事人還不起錢，因為真正目標則是「有房產的老父老母」。

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

「主婦商場」閒置28年租出去了！　新客月花130萬進駐

「主婦商場」閒置28年租出去了！　新客月花130萬進駐

賴清德讚陳其邁運籌帷幄「八仙過海」

賴清德讚陳其邁運籌帷幄「八仙過海」

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

關鍵字：

高雄苓雅分局車禍

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面