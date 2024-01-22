特斯拉併排違停擦撞機車　害女騎士3歲兒慘摔...搶救4天不治！

▲特斯拉併排違停撞女騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名楊姓女子日前駕駛特斯拉，於路邊併排違規停車，不慎擦撞到馮姓女騎士的機車車尾，導致馮女和車上的楊姓3歲兒子摔車，楊女雖無大礙，不過愛兒送醫搶救4天後仍不治。

這起事件發生在18日上午8點59分，警消獲報，苓雅區光華一路發生一起交通事故，23歲馮姓女騎士右腳擦挫傷、3歲楊姓男童則受有重傷，救護人員緊急將2人送醫搶救。

警方調查，當時43歲楊姓女子駕駛特斯拉轎車，沿光華一路南向北行駛，於路旁併排臨時停車過程中，馮姓女子載著兒子騎車經過特斯拉，隨後特斯拉車頭尾與馮女的機車車頭發生碰撞，導致馮女與站在機車前踏板的兒子摔車。

▲馮姓女騎士擦挫傷、3歲兒則沒戴安全帽受重傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步分析事故，原因為楊女違規併排臨停，可依道路交通管理處罰條例第55條1項4款規定，「汽車駕駛人併排臨時停車」，處新台幣300元以上600元以下罰鍰，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

另外，警方也查出，3歲男童當時未戴安全帽，並站立於機車前踏板，分別可依道路交通管理處罰條例第31條第6項規定，「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者」，處駕駛人新台幣500元罰鍰，及第31條5項規定「機車附載人員或物品未依規定」，處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

楊姓男童送醫搶救後，因內出血，搶救後仍於21日宣告不治，今日上午報請司法相驗，馮女神情哀戚。而肇事的楊姓女駕駛則被依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。