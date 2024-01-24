陳耀祥將卸任　趙少康：NCC委員應採政黨比例

▲趙少康接受媒體訪問 。（圖／趙少康辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨立院黨團總召柯建銘昨日表示，新國會的難號難題，將會是馬上要到來的NCC人事同意權，接下來還有考試院考試委員、司法院大法官等人事同意權要行使。前中廣董事長趙少康24日表示，過去8年民進黨完全執政，各獨立委員會的委員全部由民進黨一黨決定，但這屆立法院三黨不過半，沒有一黨可以獨霸獨吞，最公平的方式就是依照立委的政黨比例分配NCC、考試委員的數目。

NCC主任委員陳耀祥昨透露，他即將於今年7月底歸建，返回大學任教。民進黨立院黨團昨天舉行新科立委共識營，據轉述，柯建銘在會中表示，新國會的頭號難題，將會是馬上要到來的NCC人事同意權，接下來還有考試院考試委員、司法院大法官等人事同意權要行使。

趙少康表示，其實這問題有什麼困難的，民進黨過去8年是完全執政、一黨獨大吃獨食，各獨立委員會的委員全部由民進黨一黨決定，毫不尊重在野黨立委的意見，送到立法院的人事同意案，沒有一個提名是被否決的，在野黨一點辦法也沒有。

趙少康建議，這屆立法院三黨不過半，沒有一黨可以獨霸獨吞，最公平的方式就是依照立委的政黨比例分配NCC、考試委員的數目，如果民眾黨覺得他們8席立委太少，他覺得用不分區立委的政黨比例（13:13:8）也可以，這不必用法律規定，只要經過政黨協商，形成政治慣例就可以了。

趙少康提到，美國的9名大法官，通常都是共和黨5名、民主黨4名或倒過來，從來沒有哪一黨敢通吃。既然是委員會，就應該容納不同立場、意見的委員，怎可定於一尊變成一言堂？

趙少康強調，反正不管怎樣，不能讓民進黨再像以前一樣，愛怎麼樣就怎麼樣，否則寧願凍結委員人事不予通過，讓這些機構的事務官依法運作，都會比現在的偏頗蠻橫好多了。