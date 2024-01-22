中國菇混國產賣比例高！農業部教5招辨認本土產品

▲農糧署提醒民眾小心購買到中國香菇混充的國產香菇。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節採購年貨，為防範中國大陸香菇走私混充國產香菇在市面販售，農業部與台中市政府日前啟動聯合稽查行動，共查核7家，抽查7件商品，其中1件未標示產地、1件標示不符已依法裁罰，另有2件送鑑定中。農糧署提醒消費者，選購產銷履歷有機標章的國產香菇，確保食安也保障菇農權益。

農糧署指出，本月19日邀集台中市政府啟動聯合稽查行動，針對公有建國市場香菇賣場販售的散裝與包裝香菇進行查核，共查核7家，抽查7件商品，其中1件未標示產地、1件標示不符已當場要求改正，並依據「食品安全衛生管理法」對未依規定標示香菇原產地及標示不實產品進行裁罰，另有2件疑似中國大陸香菇樣本，已送農業部「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定。

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農糧署表示，香菇是家中常用食材、也是採買年貨的熱門品項，台灣加入WTO後，開放香菇進口，每年從日本、韓國、越南等地進口，政府以關稅配額方式保護國產香菇，並依據財政部公告「管制物品管制品項及管制方式」規定，禁止中國大陸香菇進口。

農糧署指出，台灣乾香菇的菇傘表面呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（1公分以上）、有清香味；中國大陸乾香菇表面呈深裂紋花菇、菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味。提醒民眾選購時，可購買具產銷履歷有機標章、台灣香菇標章的國產香菇。

▲台灣香菇菇傘表面呈褐色至深褐色皺縮狀。（圖／農糧署提供）