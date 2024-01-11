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吃當季茂谷柑　農糧署教戰：「觀察外觀」掌握選購4技巧

▲農曆春節將至，正值茂谷柑產季。（圖／記者楊惠琪攝）

▲正值茂谷柑產季，也是年節送禮的熱門水果。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節將至，正值茂谷柑產季，象徵大吉大利的茂谷柑，也是年節送禮的熱門鮮果。農業部農糧署在臉書粉專「鮮享農YA」教戰，如何選購優質茂谷柑，建議可挑選果型呈扁圓形、果實結實富彈性、果皮呈現亮麗橙黃色，用手輕托感覺飽滿具重量感。

農糧署表示，春節前正是茂谷柑的產期，茂谷柑果型扁圓福泰，色澤金黃亮麗，代表大吉大利、吉祥如意的象徵，向來是春節拜訪親友的送禮首選，而除了外型討喜外，茂谷柑皮薄果瓣飽滿多汁、果肉纖維柔軟細緻，酸甜比例恰當，也是年節大魚大肉中，不可或缺的飯後水果。

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農糧署建議，挑選茂谷柑時，可觀察果型、果皮、果色及重量等4大關鍵，首先果型應呈扁圓形；果實應結實富有彈性，不能有皺縮或失水狀態；果皮要完全轉色，呈現亮麗的橙黃色，而且表皮油胞細小具光滑感；最後用手輕托時，感覺飽滿具重量感。只要掌握這幾項挑選技巧，就能買到優質茂谷柑。

農糧署指出，雲林古坑、斗六是國內茂谷柑主要產區之一，果實品質優良，每年1至2月份正值當地茂谷柑產季，建議消費者除了到通路、市場採買外，也可洽詢產地產銷班或合作社選購。

茂谷柑選購技巧：
1. 果型應呈扁圓形
2. 果實宜結實富彈性，不能呈皺縮或失水狀
3. 果皮要完全轉色呈亮麗橙黃色，且表皮油胞細小具光滑感
4. 實如能用手輕托，應感覺飽滿具重量感

▲農糧署提供茂谷柑選購技巧。（圖／翻攝農糧署臉書）

▲農糧署提供茂谷柑選購技巧。（圖／翻攝農糧署臉書）

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