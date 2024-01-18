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辦年貨、大掃除必衝！全聯清潔用品「買1送1」　200款伴手禮下殺

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯針對歲末大掃除、辦年貨、伴手禮禮盒等推出檔期優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

年關將至，家家戶戶開始利用假日如火如荼大掃除，全聯推出「年終大掃除」及「黃金年貨日」檔期，加碼在指定日8天推出全店日用品「單筆滿1千元現折100元」、多款清潔掃除用品「買1送1」；同步為滿足初二回娘家、走春伴手禮，也有超過200款禮盒下殺。大潤發也集結多項清潔、生活用品買1送1，還有多款禮盒下殺62折起。

●大掃除清潔用品下殺

全聯因應年終大掃除需求，特別在1/20(六)、1/21(日)、1/27(六)、1/28(日)、2/3(六)、2/4(日)、2/7(四)、2/8(五，小年夜)，為期8天，加碼推出全店日用品「單筆每滿1000元，現折100元」，各項掃除利器都準備齊全。

像是廚房清潔首推「魔術靈廚房清潔劑-橘油捷淨300ml」，1/19-2/1期間單瓶119元，買1送1，平均每瓶只要59.5元。清潔用具也同樣有優惠，「好神拖A700手壓式旋轉拖把組-雙用桶型」1/19-2/22每組特價839元。

大潤發則首推「高樂氏 除菌萬用新春超值組」浴室除霉+居家殺菌原價199元，特價159元，高樂氏全系列單筆滿399元，再現折40元。「魔術靈廚房/浴室企劃組」清潔劑噴槍瓶+經濟瓶，促銷價89元，再加贈5枚發幣，還有多種品項「買1送1」；如白蘭小蘇打廚房清潔劑、大鵬超細纖維抹布，都適合此波入手！

▲▼大潤發量販店。（圖／記者湯興漢攝）

▲大潤發也針對清潔用品、年節禮盒推出優惠。（圖／記者湯興漢攝）

●伴手禮、禮盒，挑戰市場最低價

看準初二回娘家、走春伴手禮需求，全聯也推出「超過200款禮盒挑戰市場最低價」，餅乾禮盒首推「77新貴派好事花生綜合禮盒」，1/19~2/22 每盒198元，全台限量29,880盒。

長輩最喜歡的瓜子、堅果也祭出優惠，「洽洽新年好運袋-香瓜子500g」1/19-2/22 每盒特價167元，內有25小包，團聚分食更方便，還搭配龍年吉祥語錄超應景，全台限量16,800袋。

▼全聯門市春節優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全聯門市春節優惠。（圖／業者提供）

而大潤發「年貨大街」及年節禮盒，也從1/19起開跑，指定日期會員單筆消費滿2000元，就送9折現金抵用券。1/19~2/1禮盒型錄單品滿1888元，送150元現金抵用券；多款禮盒更「下殺62折」。

大潤發往年以烈酒禮盒最受歡迎，年年皆有破億業績產生，因此今年禮盒提出超過80款的新品，其中酒款禮盒方面，特別推薦金門酒廠龍年限定「欣欣向龍」高粱酒，可愛的龍形造型手持錢幣，象徵一元復始、進取迎新的精神，原價1,580元，特價1,380元，買再送和樂龍龍火鍋派對組公仔1個。

若想來款不一樣的禮盒，業者推薦GODIVA「比利時GODIVA可可製品禮盒精選/牛奶/黑可可」，以高品質的巧克力，搭配優雅的包裝盒及手綁絲帶，原價2200元，促銷價1380元，等於下殺62折，十分划算。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼大潤發門市春節優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼大潤發春節優惠。（圖／業者提供）

●全聯線上購物優惠

「全聯小時達」更提出年貨早鳥購，1/19～1/25期間，輸入折扣碼【CNYBUY88】消費滿額即享88折，新客再享7折首購優惠。除此之外，從除夕到大年初五（2/9~2/14）限量發放發財金，還能同享單筆滿199元免運。2/8前指定日再加碼，使用PXPay、全支付，單筆滿1000元贈800限時福利點，讓消費者輕鬆宅家辦年貨，一鍵下單。

「PXGo!全聯線上購」在1/24-2/1 期間，「全聯隔日達」也祭出限量折價券，最高現折888元；而2/8～2/15期間，每天至活動頁領取折價券，凡消費滿888元即可折抵。使用PXPay、全支付單筆消費滿1500元，再贈1000限時福利點；箱購日用品則不限支付方式，單筆滿1000元，即贈1000福利點。

購買日用品再加碼，最高回饋20%，2/9-2/14休閒零食滿499元，就贈200福利點。喜歡咖啡的人，除夕到大年初三（2/9~2/12）買咖啡享單杯限時價，美式1杯15元，拿鐵1杯25元，最後再加碼兌領小確幸，凡購買後於3/24前兌領完畢，再享10%等值福利點。

▲透過全聯PX GO!分批取買咖啡，除夕到大年初三（2/9~2/12）單杯限時特價，美式1杯15元，拿鐵1杯25元。（圖／全聯提供）

●全聯門市春節營業時間

2/9(五) 除夕　 營業至17:00
2/10(六)~2/12(二) 初一~初三 營業至21:00
2/13(三) 初四　 營業至17:00
1/26(四) 初五開始　恢復正常營業
備註：各店營業時間可能受其他因素彈性調整，依門市現場公告為主

●大潤發門市春節營業時間

1/21(六)除夕當天 營業至17:00
1/22(日)大年初一後正常營業

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