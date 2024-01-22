韓國瑜攜江啟臣爭國會龍頭　「感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我」

▲國民黨第11屆新科立法委員座談會結束，江啓臣(左起)、朱立倫、韓國瑜、傅崐萁一同出面宣示國民黨團結一致支持「韓江配」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院正副院長之爭出現戲劇變化，國民黨中央今（22）日上午舉辦第11屆新科立委座談會，會議中原先表態要競逐國會領袖的國民黨立委傅崐萁，突然拉起國民黨立委江啟臣與不分區立委當選人韓國瑜的手，表態支持韓江配。韓國瑜會後表示，感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我。

上午座談會，韓國瑜坐在國民黨主席朱立倫旁邊，朱立倫致詞感謝韓國瑜在各地輔選，他說，大家都肯定，造勢現場呼聲最大的，都是「給我一個院長韓國瑜」，這是大家共同的心聲，希望能共同凝聚黨，能團結。

朱立倫會後表示，國民黨一定團結一致、團進團出，對立委2月1日院長選舉，大家都強調，國民黨要團結，也重視黨內民主機制，所有委員都可以表達對民主期待，最後謝謝傅崐萁，特別主動提到力挺韓國瑜，願意跟江啟臣攜手打拼。在全體立委同志一致決議下，國民黨正式宣示，韓國瑜成為國民黨立法院長提名人、江啟臣為副院長提名人，會報中常會通過，所有立委都會協助「韓江配」通過挑戰，也呼籲民進黨不要動用金錢、權力交換，全體國民黨立委都會亮票，未來也會盡快改革記名投票。

韓國瑜則說，誠如朱立倫呼籲，人民希望看到團結國民黨，強大的在野黨，過去8年受不了了，執政民進黨展開第9年貪汙腐敗，在野黨沒辦法強力監督，那是國民黨失職，在野所有人團結非常重要，感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我，讓國民黨團結和諧，他盡心盡力，立委輔選期間對每個委員很關心。

韓國瑜提到，朱立倫說親美和中，不會像民進黨一樣親美仇中，這在立法院是非常重要的，國民黨一定會全力進行國會改革，讓每個委員都可以代表國民黨。

江啟臣說，今早談話會對國民黨來說很重要，對立法院跟民主深化也很重要，感謝所有委員今天展現出團結的一面，感謝朱立倫的協調，還有傅崐萁幫忙，成功凝聚國民黨，只有團結的國民黨才能促進在野合作，只有合作才能發揮監督制衡的力量，人民在1月13日用選票所做出的期盼，60%沒有投給民進黨，現在的執政政府並沒有多數，過去8年民進黨全面執政、立院綠營多數，人民希望看到一個可以監督制衡的國會。

江啟臣強調，國會一定需要改革，過去朱立倫就推動國會改革，對於任何黨團、黨派，「未來韓國瑜跟我如果有機會成為正副院長，一定會跟大家討論推動，讓立法院可以成為發揮監督制衡的單位。」