快訊／超哥重發道歉文　氣炸爆噴Toyz：重選100次一樣扁你

▲超哥重發道歉文。（圖／翻攝自超派人生）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（22）日上午超哥在臉書發文道歉，承認氣昏頭打了Toyz，但仍直言「小店歡迎狗與貓，但小店不歡迎Toyz。」隔了大約1個多小時，頁面卻轉為「目前無法查看此內容」，將道歉文刪除。之後又在接近12點時重發道歉文，補上Toyz惡行，並大吐經營餐飲業的苦水，「重新再給我選100次，我一樣會扁你這個王八蛋。」

超哥新道歉文全文：

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首先我先向大家道歉。

前天晚上我氣昏頭，一時沒忍耐住，揍了Toyz一頓，動手就是錯，使用暴力是我的不對。

Joeman事件，九妹公開道歉、承認錯誤，獲得多數網友關注，還有一大票網紅好友發聲力挺，讓曾經涉毒的Toyz感到不滿，批評網紅的同溫層根本就是雙標偽善，對自己跟Joeman同樣的染毒事件態度大不同，結果慘遭呱吉打臉，「Toyz如果覺得大家對他的標準有什麼不一樣，那不是因為Joeman犯罪沒有錯，那是因為你沒有朋友。」

自從那以後，一向口無遮攔的Toyz在圈子裏徹底被鄙夷、被公幹。

統神神來一筆、怒斥Toyz。

大快人心之語「販毒狗」之後，有智慧的台灣人開始思考Toyz的慣用手法，Toyz差不多被台灣人看破手腳。

我猜想….

Toyz這時大概已經窮途末路了吧。

以前看到周圍朋友的經濟條件不錯，想說設局詐賭、弄點朋友的錢來花，怎知道偷雞不著蝕把米，還一口氣倒賠出去上千萬元。這時，本來就不深的口袋又再度呈現乾癟狀態…

Toyz現在的情況應該已經被大家唾棄，加上一張臭嘴樹敵無數，差不多就快要北風北。

拍普通餐廳、毒舌批評已經無法逆轉改變整個局面，他心生一計，是時候下一針猛藥！

於是王八蛋又來找我這個老對手，而我正在外參加餐會，聽店裡說Toyz來，我就知道準沒好事兒，但還是交代主廚把最好的東西拿出來待客，海膽、帝王蟹，一盤接著一盤放滿整張桌面，我待客以大餐。

果不其然，帶著滿懷的惡意而來的Toyz怎麼可能就這樣放過我呢？

他的動機本來就不單純啊！不管我上什麼山珍海味，他都不可能說好吃。Toyz很聰明，全部都否定那也太假，那就說我的魚還可以，醋飯超難吃，是失敗中的失敗。

我敢告訴你，海鮮丼飯還真不錯吃，不敢誇口90分，但自信80分以上，綽綽有餘。

我的主廚日料經驗25年，都採用好的東西，主廚痴迷於熟成魚的世界，愛魚如命。

一生懸命（一生只專注在一件事之上）的職人，做出來的東西怎麼會到超級難吃？

我開的是平價海鮮丼飯，幾百元的東西，不是客單價幾千元的高級日料。

我的心願是在市區中心，有相對好吃又平價、用餐環境舒適整潔的海鮮料理。

開始營運至今二個月，不說裝修，光買食材就花了數百萬元。

小小一家店，光是內外場的小夥伴們可能超過15位。

食材成本我連算都不敢算，粗估至少45-50%，再扣掉高昂的房租與人事費用還有發票，我還在摸索著要如何實現盈利的目標，在夢想與現實中取得平衡點。

如果關門大吉，賠的一千多萬，我沒問題我可以賠得起。但是，我的小夥伴們怎麼辦？我們共同努力在做的事情不就沒有任何意義了？

跟超派炸雞一樣，有很多家庭就靠這個小店在維持生活。

我們的東西有難吃到、彼此會產生仇恨值的地步嗎？

我們的東西有難吃到、非得要開直播來臭我們、叫大家千萬不要來的地步嗎？

你可以理直氣壯的說、敢開餐廳就要敢接受公評啊！問題是你從來都不會公評啊？你不懷好意而來，這麼明顯，又怎麼公平？你看看在你來之前，其他顧客的好評，至少我們非常努力的讓品質與服務能夠對得起價格。

當你進到別人的餐廳，你有沒有想過別人的感受？尊重餐飲業很難嗎？還是你覺得你是超級大網紅，所以當場當面開直播批評嘲笑店家是法律給你的權利？

自恃超級大網紅的身分，你大搖大擺地坐在別人家裡一直針對一直挑釁一直挑刺，你有沒有想過有一天可能會踢到鐵板。

餐飲業真的很辛苦，台灣已經快要沒有年輕人願意從事餐飲了，請你不要再欺負台灣的餐飲業了，有什麼事，請你都衝著我來。

我揍你。沒錯，於法所不容，社會也一定會譴責使用暴力的我。

但我還是選擇揍你，我也願意承擔後續所有的相關責任。

雖千萬人吾往矣，我揍了你，於法我錯了，於人情義理，我覺得我沒有錯。

揍你，犯法。

不揍你，你真以為台灣人都是軟骨頭，台灣人善良好欺負。

重新再給我選100次，我一樣會扁你這個王八蛋，讓你這個嘴賤的港仔看看台灣男子漢的氣魄-超派鐵拳。

#這顆鐵拳或者只包含我

#或許還有很多人對你的厭惡至極

#踏馬的王八蛋

#侵門踏戶目中無人

#忍無可忍毋需再忍