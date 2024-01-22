爆頭Toyz還補踹一腳　「超哥貼身助理」到案曝忠心！2句話拒認動腳

▲涉嫌出腳補踹Toyz的林男到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



「最有錢YouTuber」超哥不滿網紅Toyz，到他開設的海鮮丼飯餐廳開直播踢館，當場批評海鮮丼醋飯難吃，超哥認為對方存心找麻煩，上前圈住Toyz頸部以「超派鐵拳」爆打，導致對方爆頭見血送醫，衝突中，店內有一名林姓員工（29歲）也趁亂猛踹Toyz身體一腳，警方事後調閱監視器查出他身分，22日晚間5時許將他約談到案。



據了解，原來該名林姓員工並非超哥位於延吉街海鮮丼飯餐廳的餐廳員工，外界甚至一度懷疑是否是「醋飯師傅」，因不滿Toyz抱怨醋飯很難吃才會加入戰局，結果林男居然是「最有錢Youtuber」超哥禮聘的貼身助理，每天跟隨在超哥旁邊協助處理超哥的日常事務。



至於他為何加入戰局出腿攻擊Toyz，林男則解釋，他身為超哥的貼身助理，工作職責就是要保護老闆超哥的安全，當晚他看到老闆與Toyz在店外發生扭打，他為了確保超哥安全才會上前勸架。林男否認有參與鬥毆，「不記得當時有出腳」、「也不記得踢了幾腳」，但警方調閱監視器蒐證明確，訊後將他依觸犯傷害罪嫌函送台北地檢署。

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