快訊／被超派暴打後首發聲！Toyz：若時間倒回「你的醋飯夠難吃」

▲Toyz（劉偉健）遭暴打後首發聲。（圖／翻攝自Facebook／Toyz，下同）

記者閔文昱／綜合報導

直播主Toyz（劉偉健）日前因嫌YouTuber超哥（黃伯超）的日料餐廳難吃，被對方揍到頭破血流，送醫縫了10幾針，事後提告傷害、殺人未遂等罪。對此，Toyz今（22日）晚間也首度針對此事進行回應，並公布了時間軸還原事件始末，強調「超」這次的行為顯示，他始終是個沒有文化的流氓、溫室長大的阿斗，並稱若時間再倒回一次，「你的醋飯夠難吃。」

以下為Toyz臉書全文：

事件完整說明



19:53分 入坐

入場時問過可否來餐廳內用

店長店員：可以可以

點餐時有堅持自己付款

店長店員：不用不用

在陸續招待的過程有因為怕吃不完有一直要求不用再招待了

店長店員：沒關係沒關係

用餐時發表過的言論：

好的部分：魚肉好吃沒有腥味、蝦子不錯、湯好喝、茶碗蒸還可以、來這邊可以點湯&生魚片&茶碗蒸

爛的部分：醋飯0分、貝類有沙、廉價海膽本來就很難好吃、鰻魚梅納反應不夠、蟹肉不新鮮



20:42分 "超"與眾多友人抵達

"超"抵達後希望我"評一下"

我在"超"面前：魚肉新鮮好吃，醋飯濕爛，零分，超難吃，希望他自己也去裝一碗試試，接下來"超"開始跳針、起情緒。



21:03分 衝突爆發

現場氣氛降至冰點，也以免影響餐廳其他客人用餐及小朋友參與到這鬧劇，提早離開。

抵達門外後，跟"超"道別結束話題時最終"超"情緒失控，"超"與好幾位友人開始圍毆，"超"老婆與友人架開攝影師以及強行逼迫同行攝影師關閉直播及錄影。

圍毆過程長達快十分鐘，直到警方抵達後補完最後幾腳才停手，過程中"超"以下幾句為語帶「莎」意的原話：

我要把你「莎」了。

打「屎」他！

今天不是你「屎」就是我「屎」。

從今以後你就是「屎」路一條。

我的部分全程沒有還手，只有採取護頭動作，直至警方到場，"超"跟友人停手。







1. 關於過程



首先從到店用餐開始說吧，我能夠理解"超"可能不會歡迎我來用餐，所以在進店時就已經先問過店內人員是否可以內用，店長同意後才入內，另外店長也告知"老闆"，店長示意老闆一定要招待我，拒絕讓我付款，過程有褒有貶，雖有個人恩怨，但全程乃真實個人評論。

直到"超"帶同友人抵達現場，當然我這位不速之客亦無理拒絕他這位不速之客入內打擾用餐，對話從"超"要求我"評一下"，我給出了直白的回應後開始火藥味直線上升，對話斷斷續續的持續了十幾分鐘，直到我也不想跟"超"對話後提出離開，對方更多的友人抵達門口時，我內心認為終究需要跟"超"道別或結束話題，最終在對話過程中"超"情緒失控就有了後續大家所看到的畫面，那也只是過程的一小部分，過程中有使用硬物，幾乎全程往頭部攻擊。



2. 關於心態



重點回應網友們的幾個問題



2.1 為什麼要去"超"的店



：自媒體本就為了流量出發，有人可能認為我是惡意抹黑，但偏偏我內心並沒有這個想法也沒這麼做，公眾人物及店家本就可受公評。



2.2 為什麼帶小孩子去



：小孩子安安是一位幾乎每次巡店都會到場的小粉絲，喜歡跟我互動，帶她來一方面想回饋她們母女，免得每次都要北上南下的來找我，同時也可以避免餐點真的難以下嚥時，可以把直播內容轉換到跟小孩子互動。



2.3 都當著面了不能客氣點嗎？



：我當下以為"超"是真的想知道他的餐點那裡出問題也告訴我他們接受所有的評論，才這麼直白，是我太笨沒想到他根本沒想聽這些。



2.4 去之前有沒有想過被打



：沒有，如果有，壓根不可能帶小孩子，何不多帶幾個拳擊朋友？



2.5 為什麼不還手？



：小孩在場、人太多、還手搞不好其他人也擦槍走火。



3. 關於法律



首先我認為我沒有任何資格談論法律面的事情，只知道律師提告了「莎」人未遂、組織犯罪以及傷害。

我只想說我作為「獨」品的負面教材，自己以身試法讓大眾知道了觸犯「獨」品條例的後果。

至於"超"也同時用自身作為暴力的負面教材，以身試法讓大家放大檢視觸犯暴力刑法的後果，至於結果會是怎麼樣我不得而知。



4. 關於身體狀況



傷勢及診斷證明如附圖

頭部：腦震盪、挫傷及撕裂傷、縫十一針

臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁、背部挫傷及擦傷



5. 關於超派



黑道不可怕，可怕的是有文化的黑道，不過"超"這次的行為告訴大家，始終是個沒有文化的流氓、溫室長大的阿斗、滿口仁義道德的偽君子、一個毫無情商智商的富二代，仗著有權有勢有錢想打就打，畢竟醫護人員跟警衛都敢動手了，也許是家庭背景給了他的底氣，也許是現場的小弟讓他掛不住面子，他自己內心才會知道了。



6. 關於美食公道伯



美食公道伯本就只是一個節目名稱，有人說我公道有人說我不公道同樣可受公評，這節目也停拍很久了，後續只有拍自媒體開的餐廳。

原因如下：



6.1 不想拍到平價的餐廳有種硬挑感



6.2 高價的餐廳也拍得7788



6.3 說好吃被說是業配，不好吃說我公審，吃力不討好



6.4 自媒體至少有管道可以為自己發聲



總結



有人覺得嘴賤打到頭破血流剛好，同理可證。

館長被開槍剛好

Me too事件的女性被性騷擾剛好

穿這麼露被強「煎」剛好

有錢人被搶劫剛好

按照"超"的邏輯

跟你意見分岐的人，施用暴力即可

跟我講這麼多幹什麼？打就對了反正沒打屎幾萬塊了事。

政治立場分岐的人，施用暴力即可

為什麼還要選舉？藍綠白大亂鬥打嬴的當選就好。

按照"超"的語錄

「時間如果再倒回一次，我還是會揍他的。」

「時間如果再倒回一次，你的醋飯夠難吃。」

作為一個前科犯我也沒什麼資格說教

希望大家以後在給予餐廳google評論時要三思，以免遭遇血光之災

也順便提醒大家以後接觸"超"以及他家族相關產業時盡可能不要提出負面評價，畢竟再來一次他還是會打

也謝謝拳擊這項運動讓我保住這條小命

後續也會把當天完整的影片以及後續收集到的影片全數放到YouTube供查證

很抱歉佔用大家這幾天的媒體資源及時間

最後，對不起安安。

對不起。