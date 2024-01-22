超派鐵拳揍爆Toyz頭縫10針！他補踹一腳...現身警所特殊身分曝

記者張君豪／台北報導



網紅超哥不滿知名Youtuber Toyz 劉偉健20日晚間到他開設位於大安區延吉街的超甲組海鮮餐廳用餐開直播踢館，甚至當場批評醋飯難吃，超哥自稱以「超派鐵拳」爆打Toyz，導致Toyz頭破血流送醫逢10多針，Toyz律師提告超哥涉嫌殺人未遂、組織犯罪、恐嚇、傷害等4罪嫌，警方則先依傷害罪準現行犯將他逮捕，由於Toyz指稱現場還有其他員工動手，警方鎖定店內員工林男有出腳補踹，經多次約談，林男傍晚17時57分到轄區安和路派出所說明。



▲涉嫌出腳補踹Toyz的林男22日晚間到案說明。（圖說下同／記者張君豪翻攝）







警方查出，29歲的林男，恐非單純是超哥海鮮店內的任職員工，林堪稱超哥身邊信任的「貼身助理」，林男原本答應大安警方約談，聲稱「身邊有些事情先處理好」，原定21日晚間就會主動到案說明，卻因故未到，經過警方再度通知，林男今晚現身到安和所接受警詢，警方表示將依傷害罪嫌函送北檢偵辦。

至於超哥痛毆Toyz被依涉嫌傷害罪遭帶回警局，昨日移送地檢署複訊後，諭知5萬元交保，他離開地檢署時受訪，對此次風波道歉「打人是不對的」，但他認為Toyz昨晚明顯就是上門挑釁，直言應該沒有一個男人能接受這種羞辱，「一直踩一直踩，不收錢也不是，拿最好的款待也不是」，如果時間倒轉一次的話，他還是會揍Toyz，接著他就快步坐上一台白色保時捷凱燕後座，老婆蘇菲則坐在副駕駛座等他，夫妻倆隨即乘車離開北檢。



超哥獲交保後，今天就被網友直擊他現身機場。透過「記者爆料網」PO出的畫面可發現，超哥戴著一頂軍綠色鴨舌帽，一身黑長袖上衣、短褲，胸前戴著一條金屬項鍊，揹著軍綠色的小側背包，正在報到櫃台託運一個紅色行李箱準備出關。

對此超哥則在今天12點55分於粉專發文，解釋「早在幾個月之前，就計畫到越南工作拍攝影片。1/15美國運通黑卡秘書幫我開票。而Toyz的事件是1/20。為了Toyz案潛逃？為了五萬元棄保逃亡？大家不必多做聯想，因為那是不可能的事。遇到事情，就是坦然面對，何況又不是什麼天大的事。」

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