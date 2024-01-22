餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅超哥20日不滿Toyz嫌其日料店的醋飯，當街痛毆對方，掀起網上討論。就有網友發起討論，好奇其他人如果吃到不好吃的餐廳，會不會在Google評分、給留言，「我自己只有餐廳評論有送東西才會留，各位會去留言嗎？」釣出一票苦主搖頭，曝光不好的回憶。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「吃到不好吃的餐廳會去評論留言嗎？」文中隱晦指出，看到評論餐點被老闆打，似乎就是影射超哥，事件讓他想到有些人很常上Google評論留言，「身邊有個同事就是這樣，喜歡的會給五星附照片，難吃或是服務態度差的也會上去一星」，他自己則是評論送東西才會去打分數。

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貼文一出，就有人點頭「會啊！」但也分享傻眼回憶，「我二樓用餐區剛打完一星評，樓下老闆就暴跳如雷，建議是離開店再評價」，直嘆「雞仔腸、鳥仔肚的怪咖比比皆是。」有網友也秒共鳴，「留一星還會被恐嚇提告，這種惡老闆俯拾皆是，超派～」、「自從遇到一個玻璃心的老闆就不會了。」

其中，大多數人遇到一種情況會選擇給1星，「服務態度奇差會逼我去留言，人懶只有送東西有好處之類才會動」、「單純覺得不好吃的話不會，但態度差或等到莫名其妙的久就會」、「不好吃不會留評論，態度差的會，之前遇過老闆娘送餐眼神用瞪的，付錢連句謝謝都沒有說」、「光難吃不會，難吃態度又差的就會」、「除非很氣，不然不會留一星。」

其他網友則紛紛表示，「不會、下次不去吃」、「會啊！認真評價，累積功德」、「好不好吃其實蠻主觀的，我會針對客觀事實，例如環境服務清潔評論」、「不會，口味太主觀加上懶，所以好吃難吃都不會去留言評分，但如果遇到態度特別親切的會特地去給5星」、「很少遇到會讓我氣到留一星的。」