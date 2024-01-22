爆打Toyz變豬頭！超哥「自豪狂說4字」　鄉民看傻：差點噴飯

網搜小組／劉維榛報導

超哥不滿Toyz存心找碴，認為給他吃仙丹仙桃還是會挑剔，氣不過才用「超派鐵拳」揍一頓，如今超哥怒下黑客令「小店不歡迎Toyz」。對於兩人是非恩怨，一名網友笑歪直呼，看完超哥道歉影片，尤其說出「超派鐵拳」4個字時，差點讓他噴飯，「懷疑我聽到是什麼？要是我在場，一定當場笑到在地上打滾！」

從超哥街頭痛毆Toyz，到交保走出北檢致歉的鬧劇中，一名網友在PTT傻眼直呼，本來就沒有追這起糾紛，但YT演算法頻頻推給他，於是才點開昨（21）日超哥北檢道歉的影片，結果聽到「一時沒有忍耐住，用了『超派鐵拳』揍了他（Toyz）一頓」，一番話讓原PO晚餐差點吐出來。

「懷疑我聽到是什麼？」原PO越想越爆笑直呼，不知道各位聽完後是怎麼想的，「真佩服在現場的記者，要是我在場，一定當場笑到在地上打滾，看到超哥隨口說出超派鐵拳四個字，還能不笑場？」

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▲超哥還是很氣Toyz來挑釁 。（圖／記者黃彥傑攝）



底下網友也紛紛影片刷重播，哭笑不得回應「毫無笑點，只有尷尬」、「國中屁孩才講得出口」、「我笑歪」、「旁邊有個拿mic的女記者憋笑到快中風了」、「人家很認真欸」、「他不尷尬，就是我尷尬了」、「自己承認毫無悔意，想吃免費年夜飯啊」、「蠻有哏的，有40%的人會笑出來」。

儘管爆打Toyz已過了2天，但超哥還是氣不過發聲，文章依舊自豪強調超派鐵拳4個字，「前天晚上我氣昏頭，面對Toyz赤裸裸的挑釁，一時沒忍耐住，用超派鐵拳揍了Toyz一頓」，且再選擇一次依然會揍他，「侵門踏戶的王X蛋」。最後超哥更下黑客令，「小店歡迎狗與貓，但小店不歡迎Toyz」，文末Hashtag又講了一次「#超派鐵拳」。