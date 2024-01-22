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社會 社會焦點 保障人權

王鴻薇遭影射「收黑道政治獻金」　網友挨告「4原因」獲不起訴

▲▼國民黨立委王鴻薇被民進黨屏東縣前縣長潘孟安提告求償150萬元，到台北地院開完庭反譏對方心虛不敢提出租約證據。（圖／記者黃哲民攝）

▲王鴻薇控告網友影射文章涉加重誹謗，但檢察官認為無法排除IP遭假造盜用等可能性。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立委王鴻薇去年遭PTT網友影射，涉嫌收取地方黑道的政治獻金，刑事局接獲報案後，循IP找到黃姓男網友涉案，但因黃男在文章上網的時候，人在公司上班，家中無線網路溢波可能遭人破解連線，甚至被人偽造IP上網，在無積極事證顯示黃男涉案情況下，台北地檢署22日處分黃男被控妨害名譽案不起訴。

2023年8月15日下午2點34分時，網友heyhimoly(嗨嗨早安)在PTT政黑板上，在標題「Re：【新聞】雲爆能源政治獻金篇新潮流　王鴻薇：吸人民血汗錢滋養政治人物」文章下，回復提及「好吧既然王鴻薇你要這樣講　那你也是這種人啊　看看你的政治獻金來源」，並貼出一張疑似王鴻薇接受獻金的來源排名。

網友並貼出先前國民黨彰化縣議員黃俊源涉買票被判當選無效的新聞，點名「最大宗來源：新北市　看清楚那個黃俊源哦　怎麼那麼巧」，「是不是同一個黃俊源我不太確定啦　本篇文章絕對沒有指涉王鴻薇委員涉及任何貪污，不要告我」等語。

王鴻薇認為這樣的貼文已經影射她操守不佳，並且涉嫌收取涉賄地方黑道的政治獻金，已經構成妨害她的名譽等不實事項，涉犯加重誹謗罪嫌。

刑事局根據發文IP找到黃姓男子到案，黃男表示自己的PTT帳號和本篇發文者不同，且他當時在上班，家中無線網路密碼也沒有借給他人使用。檢察官認為，根據黃男打卡紀錄，黃男在這篇文章上網的時間，應該是在正常上班，無法避免無線網路溢波遭人聯結，也難排除被人破解密碼而連線，也可能是入侵者利用假造IP位置的可能，因此最後以罪嫌不除等理由，處分不起訴。

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