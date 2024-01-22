女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興區一家餐廳推出促銷活動，消費者以200元加入會員，往後不僅享會員價，回購1個便當還送1顆溏心蛋，共可送出50顆。一名女子解讀成能一次換50顆蛋，日前對著店員高音頻咆嘯，要求店家一次給她50顆蛋，不然就是退還給她1000元，雙方協調不成，最後驚動警方到場協調。

▲女子要求一次領50顆蛋，不然店家就要退她1000元。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

「餐飲難做，客人超派！」店家於網路po出監視器畫面，當時一名女子於店內用餐，告訴店員她有會員，希望外帶5顆溏心蛋回家做菜，不過店家活動是「回購一個便當送一顆蛋」，因此告知女子無法配合，沒想到女子火氣上來，以高音頻和店員爭執一個小時。

女子怒噴是員工教育不足，質疑店員把問題推到她頭上，店員則表示願意退會員費，不過女子仍要求「我要的是50顆蛋」，見店員不答應，又獅子大開頭，要求退店家菜單上50顆蛋的錢，也就是1000元。

▲女子與店家爭執一小時。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

女子強調，她是因為送50顆蛋才加入會員，質疑店家不一次送50顆蛋是毀約行為，應加價賠償她，最後還給店員2條路選擇，「一個，讓我蛋領完；一個，你外面定價蛋多少，蛋價格給我，兩個方式，沒有第三條路！」

雙方遲遲無法達成共識，店家打電話報警，員警到場進行協調，不過店家最後也妥協，破例讓女子無條件領蛋回家做菜，才結束這場鬧劇，不過店家也直呼「小本生意真的經不起客人這樣折騰…」。

▲警方到場協調，最後店家仍送出50顆蛋。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

網友看過影片後紛紛表示，「現在奧客一堆」、「健康餐也救不了他的邏輯」、「第三個選擇 請超哥來」、「可惜沒有超派鐵拳，不然真的忍不下去」、「超哥餐廳直接免費送一頓粗飽」。

不過也有網友喊話店家，「為什麼還是讓他領？」、「最終還是破例了…這樣要規則有何用…」、「遊戲規則放在那邊真的不要屈服奧客」、「在做促銷活動時本來就要很注意有沒有模糊空間」。