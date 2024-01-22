　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超哥2大荒謬邏輯」他狂翻白眼　鄉民吵翻：小心超派鐵拳

▲▼網紅超哥，黃伯超。（圖／記者劉昌松攝）

▲超哥強調，再選擇一次仍會爆打Toyz。（圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／劉維榛報導

爆打完Toyz的超哥目前出國度假中，兩人的是非恩怨仍討論度高，一名網友看了超哥道歉影片後，抓到2個邏輯有問題，像是「故意說我的魚好吃，飯不好吃」、「我是美食家，我的東西不可能不好吃」，氣得鄉民直呼「就是想打Toyz，扯一堆有的沒的！」

一名網友在PTT以「超哥的邏輯是不是很有問題」為標題表示，看完超哥在北檢的道歉影片，他抓到2個邏輯有問題，首先是「他很聰明，故意說我的魚好吃，飯不好吃」，一般來說，一家餐廳本來就可能A好吃、B不好吃，「難道只能全部好吃或全部難吃嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著第2點是「我是美食家，我的東西不可能不好吃」。原PO忍不住質疑，誰認證超哥是美食家，「而且會吃東西不代表會做菜吧，你的口味也不代表大家的口味啊。」

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

▲超哥街頭使出「超派鐵拳」痛毆Toyz。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

原PO越說越氣，「他每一句話講出來我都很想翻白眼，直接說他就是想打Toyz不是比較快，扯一堆有的沒的，還扯什麼我們華人、我們台灣人，真的笑死。」

底下網友熱議，「有錢就砸死你了，要什麼邏輯」、「鐵拳即將在3分鐘後抵達」、「超哥邏輯＝我釋出善意請客 ，你要講好聽的」、「超派拳你想吃嗎」、「一家餐廳本來就有可能A好吃、B不好吃」、「確實，他直說想打就好了」、「你爽就好，這種東西本來就是主觀的」、「不給面子就開戰」、「在台灣，邏輯根本不重要，什麼事都要講道理？」「有錢就是老大，誰跟你邏輯」、「你是想被請吃丼手丼腳嗎」、「會跟你講道理就不會動手了」、「別亂說話，小心超派鐵拳教訓」。

ET快訊
快訊／BMW男喝爛醉　高速撞死25歲女騎士
快訊／特斯拉「併排違停」！　害女騎士3歲兒摔死
AMD晶片　移除「台灣製造」所有標記
快訊／換新鈔地圖曝光！　456個據點秒查
快訊／寒流來襲　53歲警猝死
快訊／桃園2學校宣布停課2天
直擊超哥日料店「排隊等用餐」！部落客驚：5萬值了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

監察院糾正質疑「公共藝術壟斷」　文化部：將展開最大規模修法

餐廳客滿！﻿大隻女逼讓位「一個人別出來吃」　男友噤聲...全場炸鍋

借廁所遭拒！　大媽惱羞怒嗆店員：要我拉在褲子上嗎？

寒流強襲！桃園啟動「寒害關懷專案」：復興區公務員每人100買熱飲

學測社會科強調跨科整合　高中教師：融會貫通是拿分關鍵

快訊／學測社會科解答出爐　補教預估五標看這邊

超強寒流來襲！　桃園市復興區「2國小附幼」宣布：停課2天

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

監察院糾正質疑「公共藝術壟斷」　文化部：將展開最大規模修法

餐廳客滿！﻿大隻女逼讓位「一個人別出來吃」　男友噤聲...全場炸鍋

借廁所遭拒！　大媽惱羞怒嗆店員：要我拉在褲子上嗎？

寒流強襲！桃園啟動「寒害關懷專案」：復興區公務員每人100買熱飲

學測社會科強調跨科整合　高中教師：融會貫通是拿分關鍵

快訊／學測社會科解答出爐　補教預估五標看這邊

超強寒流來襲！　桃園市復興區「2國小附幼」宣布：停課2天

母湯！高中同學LINE揪團投資　屏東男郵局匯百萬遭攔阻

陸股今日慘跌！江疏影瘋傳「虧千萬人民幣」衝去證券公司…真相曝

孫藝真、玄彬日本約會被捕獲！看老公眼神甜出汁　網讚：好像電影

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

迪麗熱巴童年照曝光！招牌大眼配微笑有夠萌　網讚：從小美到大

「無所事事小海豹」變得比悟空還頑皮！專家示警危險：人類遠離牠

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

生活熱門新聞

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

快訊／超哥重發道歉文　氣炸爆噴Toyz

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

農曆生日決定命運！這3天出生富貴又長壽

快訊／超哥道歉「認了氣昏頭」　公布新店規！

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

超哥解釋出國早訂好「潛逃？逃亡？不可能」

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

濕冷寒流在路上！全台急凍72小時　1圖看各地多冷

土地公尾牙！發紅包多1步驟「來年生意超旺」

更多熱門

相關新聞

尼克星曝Toyz打輸關鍵！正式約戰超哥日料店

尼克星曝Toyz打輸關鍵！正式約戰超哥日料店

網紅超哥因不滿Toyz嫌自家日料店的醋飯難吃，氣得使出「超派鐵拳」把對方打到頭破血流，引發外界討論。對此，拳擊網紅尼克星就分析Toyz打輸原因，還說如果影片破50萬觀看，會到超哥的海鮮餐廳用餐，還說要成為新一代的美食公道伯。

超哥解釋出國早訂好「潛逃？逃亡？不可能」

超哥解釋出國早訂好「潛逃？逃亡？不可能」

網湧超哥餐廳Google評論　推隱藏餐點「丼手丼腳」

網湧超哥餐廳Google評論　推隱藏餐點「丼手丼腳」

拳上Toyz「是演的？」　檢警也好奇追問

拳上Toyz「是演的？」　檢警也好奇追問

快訊／超哥重發道歉文　氣炸爆噴Toyz

快訊／超哥重發道歉文　氣炸爆噴Toyz

關鍵字：

Toyz超哥醋飯餐廳爆打超派鐵拳

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面