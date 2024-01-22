「超哥2大荒謬邏輯」他狂翻白眼　鄉民吵翻：小心超派鐵拳

▲超哥強調，再選擇一次仍會爆打Toyz。（圖／記者劉昌松攝）



網搜小組／劉維榛報導

爆打完Toyz的超哥目前出國度假中，兩人的是非恩怨仍討論度高，一名網友看了超哥道歉影片後，抓到2個邏輯有問題，像是「故意說我的魚好吃，飯不好吃」、「我是美食家，我的東西不可能不好吃」，氣得鄉民直呼「就是想打Toyz，扯一堆有的沒的！」

一名網友在PTT以「超哥的邏輯是不是很有問題」為標題表示，看完超哥在北檢的道歉影片，他抓到2個邏輯有問題，首先是「他很聰明，故意說我的魚好吃，飯不好吃」，一般來說，一家餐廳本來就可能A好吃、B不好吃，「難道只能全部好吃或全部難吃嗎？」

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接著第2點是「我是美食家，我的東西不可能不好吃」。原PO忍不住質疑，誰認證超哥是美食家，「而且會吃東西不代表會做菜吧，你的口味也不代表大家的口味啊。」

▲超哥街頭使出「超派鐵拳」痛毆Toyz。（圖／翻攝Dcard、YouTube）



原PO越說越氣，「他每一句話講出來我都很想翻白眼，直接說他就是想打Toyz不是比較快，扯一堆有的沒的，還扯什麼我們華人、我們台灣人，真的笑死。」

底下網友熱議，「有錢就砸死你了，要什麼邏輯」、「鐵拳即將在3分鐘後抵達」、「超哥邏輯＝我釋出善意請客 ，你要講好聽的」、「超派拳你想吃嗎」、「一家餐廳本來就有可能A好吃、B不好吃」、「確實，他直說想打就好了」、「你爽就好，這種東西本來就是主觀的」、「不給面子就開戰」、「在台灣，邏輯根本不重要，什麼事都要講道理？」「有錢就是老大，誰跟你邏輯」、「你是想被請吃丼手丼腳嗎」、「會跟你講道理就不會動手了」、「別亂說話，小心超派鐵拳教訓」。