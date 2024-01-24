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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳韓國瑜要挖李四川　蔣萬安「警報響」：緊緊抱住

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

總統立委大選結束後，緊接著立法院長選舉將登場，藍綠陣營陸續決定推出「韓江配」、「游昌配」；由於國民黨席次佔優勢，傳出韓國瑜計畫若順利選上立法院長，要挖角台北市副市長李四川擔任立院秘書長「顧家」。對此，台北市長蔣萬安24日表示，他和所有台北市民都非常愛川伯，對川伯一定是「萬安緊抱」，緊緊抱住。

針對外傳國民黨立委韓國瑜打算若順利選上立法院長，要挖角李四川擔任立院秘書長，蔣萬安說，台北隊就是一個團隊，會繼續在崗位上為市民朋友拼，「我和所有台北市民都非常愛川伯」，他在一年內就給台北市民一座大巨蛋，所以他對川伯一定是「萬安緊抱」，緊緊抱住。

李四川被問到此事則笑說，「為什麼點名我？」，又是祕書長、又是去新北市選市長？一直幫找工作，沒有這事，也從來沒有人來告訴他這事。

媒體追問，若韓來找會答應嗎？李四川笑說，「院長選得上、選不上還不知道」，強調自己沒有這麼厲害，每個職位都可以做，也沒有人徵詢過。

另外，國民黨立院黨團總召多人競爭，是否會溝通？蔣萬安說，相信黨團的成員一定會團結一致，而且透過溝通討論，決定最後黨團總召的人選，「相信一定會選出一位最符合黨團期待的總召人選」。

蔣萬安也提到，這屆國民黨團成員有年輕的戰力，也有歷練豐富表現優異的委員，相信這屆一定會有非常好的表現。

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