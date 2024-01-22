綠議員同框超哥被出征！　超哥51字親曝「兩人真實關係」

▲王閔生過去曾與超哥同框拍片。（圖／翻攝自YouTube／超派人生Superpie）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅超哥20日不滿經營的日料店被直播主Toyz嫌不好吃，當街把Toyz打到頭破血流、送醫縫了10幾針。此舉掀起譁然，而曾「同框超哥」拍片的民進黨台北市議員王閔生也因此被出征，嚇得本人急回應撇清；對此，超哥今在粉專親曝兩人關係，也直言「揍Toyz是一個獨立的事件。」

眼看王閔生無辜躺槍，超哥稍早在「超派人生」發文直言，「跟我拍過片的人很多，閔生只是其中之一。我揍Toyz是一個獨立的事件，跟介紹景美木柵當地美食有什麼關係？」

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至於被許多網友懷疑是黑道分子，超哥表示，「我是黑道？我笑了，真幽默，滑天下之大稽。如果我真的是黑道那就好了，那Toyz應該就不敢上門砸場子了吧！」

▲超哥言下之意，王閔生只是曾合作拍片的對象。（圖／翻攝自臉書／超派人生）

去年12月底，王閔生曾出現在超派的影片中，2人同框介紹木柵美食，超哥甚至以「好朋友」稱呼對方，害得他被大票網友出征，洗版喊罵「不要挺黑道好嗎」、「請問王議員，能不能撇開多年友情，公正維護大安區的安全？」、「你支持暴力跟黑道超派嗎？聽說你們關係匪淺？」、「有錢有背景就可以暴力相向、花錢了事嗎？」

眼看臉書被攻陷，王閔生親上火線回應，表示之前收到「超派人生」團隊邀請，介紹家鄉美食，無論是網路以及店家反饋，都收穫不錯的成果，但很遺憾昨日發生這樣的事件。

他也強調，並不認同任何形式的暴力行為，全案也已由大安分局偵辦當中，依法處理，「該怎麼辦就怎麼辦。」