快訊／超哥道歉「認了氣昏頭」　公布新店規！

▲超哥暴打Toyz。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅超哥20日不滿經營的日料店被直播主Toyz嫌不好吃，氣到當街把Toyz打到頭破血流、送醫縫了10幾針，消息一出立刻引發社會各界關注。稍早，超哥在臉書發文道歉，承認當天氣昏頭，但也直言「小店歡迎狗與貓，但小店不歡迎Toyz。」

超哥道歉全文：

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首先我先向大家道歉。

前天晚上我氣昏頭，面對Toyz赤裸裸的挑釁，一時沒忍耐住，用超派鐵拳揍了Toyz一頓。

「先動手就是不對的行為」即使Toyz不懷好意而來，登堂入室，直接開直播大肆批評，我也不該使用暴力，我應該要逆來順受、唾面自乾，是我的修養不夠，我深切反省。

再給我選擇一次，我還是會揍他，侵門踏戶的王八蛋。

以下是超甲組海鮮丼飯的新店規：

小店可以接受善意的建議與評論

但小店不歡迎沒有同理心的奧客

我們的小夥伴們會把您當作朋友一樣熱情接待，但我們也是人生父母養，不是您的下人，請您跟我們互相體諒，彼此尊重。

您若給我們一分尊重，我們必加倍還之

您若是來挑刺找事兒，慢走不送，我們不歡迎您

小店老闆超哥的必殺技是超派鐵拳

可以免費招待奧客超派鐵拳吃到飽

小店最貴的丼飯才620元

如果您要求的是6200的品質，那麻煩您向後轉，小店或許不適合您

小店歡迎狗與貓

但小店不歡迎Toyz

#超派鐵拳

#專打愛詐賭販毒狗

#不揍你對不起天地

#不揍你對不起自己