超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

記者閔文昱／綜合報導

YouTuber超哥於20日晚間，因為不滿前電競選手Toyz的言論，大街上直接當著直播鏡頭的面毆打Toyz，事後造成Toyz頭部有嚴重撕裂傷，引發外界譁然，而過去曾與超哥合作拍片的民進黨台北市議員王閔生也因此捲入風波，甚至遭質疑是「挺黑道」。對此，王閔生發聲回應了。

超哥因痛毆Toyz被依涉嫌傷害罪遭帶回警局，今日移送地檢署複訊後，諭知5萬元交保，他離開地檢署時受訪，對此次風波道歉「打人是不對的」，但他認為Toyz昨晚明顯就是上門挑釁，直言應該沒有一個男人能接受這種羞辱，「一直踩一直踩，不收錢也不是，拿最好的款待也不是」，如果時間倒轉一次的話，他還是會揍Toyz。

▲當街揍Toyz，超哥5萬元交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

爭議言行一出，馬上引發網友一陣撻伐。由於王閔生去年12月底曾出現在超派的影片中，2人同框介紹木柵美食，超哥甚至以「好朋友」稱呼對方，讓不少紛紛湧入王閔生臉書開嗆「不要挺黑道好嗎」、「請問王議員，能不能撇開多年友情，公正維護大安區的安全？」、「你支持暴力跟黑道超派嗎？聽說你們關係匪淺？」、「有錢有背景就可以暴力相向、花錢了事嗎？」

▲王閔生過去曾與超哥同框拍片。（圖／翻攝自YouTube／超派人生Superpie）

對此，王閔生也在留言區回應，日前收到「超派人生」團隊邀請，介紹家鄉美食，無論是網路以及店家反饋，都收穫不錯的成果，但很遺憾昨日發生這樣的事件。他強調，並不認同任何形式的暴力行為，全案也已由大安分局偵辦當中，依法處理，「該怎麼辦就怎麼辦。」

▲王閔生回應網友質疑。（圖／翻攝自王閔生臉書）

回顧整起事件， Toyz昨晚開直播帶負責直播的攝影師、1名粉絲及一名女童到餐廳用餐，Toyz還對著直播鏡頭強調「你知道為什麼要帶安安來嗎？就是有小朋友在、他不敢亂來」，但Toyz到超哥店內用餐不改其自稱「美食公道伯」作風，直接點超哥開設的海鮮店「醋飯不好吃」，店內員工見Toyz來勢洶洶，趕緊通知超哥回來處理。

兩人在店外面爆發口角，超哥直接勾住Toyz脖子，在延吉街路旁大打出手，Toyz頭部被重拳連擊有多處撕裂傷遭、警消到場緊急將他送往仁愛醫院治療，經醫師診斷發現Toyz頭部撕裂傷需逢10多針。動手的超哥則被警方帶回，經Toyz與律師討論後，對超哥提告傷害、殺人未遂、恐嚇、組織犯罪等罪名。