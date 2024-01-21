　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超哥認證的「好朋友」！ 王閔生臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

記者閔文昱／綜合報導 

YouTuber超哥於20日晚間，因為不滿前電競選手Toyz的言論，大街上直接當著直播鏡頭的面毆打Toyz，事後造成Toyz頭部有嚴重撕裂傷，引發外界譁然，而過去曾與超哥合作拍片的民進黨台北市議員王閔生也因此捲入風波，甚至遭質疑是「挺黑道」。對此，王閔生發聲回應了。

超哥因痛毆Toyz被依涉嫌傷害罪遭帶回警局，今日移送地檢署複訊後，諭知5萬元交保，他離開地檢署時受訪，對此次風波道歉「打人是不對的」，但他認為Toyz昨晚明顯就是上門挑釁，直言應該沒有一個男人能接受這種羞辱，「一直踩一直踩，不收錢也不是，拿最好的款待也不是」，如果時間倒轉一次的話，他還是會揍Toyz。

▲▼ 當街揍Toyz，超哥5萬元交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲當街揍Toyz，超哥5萬元交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

爭議言行一出，馬上引發網友一陣撻伐。由於王閔生去年12月底曾出現在超派的影片中，2人同框介紹木柵美食，超哥甚至以「好朋友」稱呼對方，讓不少紛紛湧入王閔生臉書開嗆「不要挺黑道好嗎」、「請問王議員，能不能撇開多年友情，公正維護大安區的安全？」、「你支持暴力跟黑道超派嗎？聽說你們關係匪淺？」、「有錢有背景就可以暴力相向、花錢了事嗎？」

▲王閔生過去曾與超哥同框拍片。（圖／翻攝自YouTube／超派人生Superpie）

▲王閔生過去曾與超哥同框拍片。（圖／翻攝自YouTube／超派人生Superpie）

對此，王閔生也在留言區回應，日前收到「超派人生」團隊邀請，介紹家鄉美食，無論是網路以及店家反饋，都收穫不錯的成果，但很遺憾昨日發生這樣的事件。他強調，並不認同任何形式的暴力行為，全案也已由大安分局偵辦當中，依法處理，「該怎麼辦就怎麼辦。」

▲王閔生過去曾與超哥同框拍片。（圖／翻攝自YouTube／超派人生Superpie）

▲王閔生回應網友質疑。（圖／翻攝自王閔生臉書）

回顧整起事件， Toyz昨晚開直播帶負責直播的攝影師、1名粉絲及一名女童到餐廳用餐，Toyz還對著直播鏡頭強調「你知道為什麼要帶安安來嗎？就是有小朋友在、他不敢亂來」，但Toyz到超哥店內用餐不改其自稱「美食公道伯」作風，直接點超哥開設的海鮮店「醋飯不好吃」，店內員工見Toyz來勢洶洶，趕緊通知超哥回來處理。

兩人在店外面爆發口角，超哥直接勾住Toyz脖子，在延吉街路旁大打出手，Toyz頭部被重拳連擊有多處撕裂傷遭、警消到場緊急將他送往仁愛醫院治療，經醫師診斷發現Toyz頭部撕裂傷需逢10多針。動手的超哥則被警方帶回，經Toyz與律師討論後，對超哥提告傷害、殺人未遂、恐嚇、組織犯罪等罪名。

ET快訊
快訊／「表弟」不讓了！全場狂轟25分
超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆急撇清
鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒
直擊／YOASOBI台北飆唱80分鐘！安可神曲〈IDOL〉
黃偉晉曝亡母「LINE未送出的訊息」　後悔做錯1事
一時忍無可忍！攻城獅洋將揮「超派鐵拳」遭禁賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

民眾黨團拋「國會改革4承諾」　黃智賢：憑什麼當選以後擴充權力？

快訊／國會選舉綠白或藍白合？　柯文哲曝「最後期限」1月28日

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

民眾黨團拋「國會改革4承諾」　黃智賢：憑什麼當選以後擴充權力？

快訊／國會選舉綠白或藍白合？　柯文哲曝「最後期限」1月28日

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

寒流到「3疾病」最易猝死！醫警告：冷死人是真的

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家音樂饗宴贈福田金

快訊／「表弟」不讓了！狂轟25分　衛冕軍特攻也難逃雲豹魔爪

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

阿滴把表恩智帶回家：會有生命危險！　邀吃晚餐「女神一聞尖叫」

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒在怕

遠征花蓮效益好　統一獅今年增加主場賽事

直擊／YOASOBI台北飆唱80分鐘！安可神曲〈IDOL〉　2千粉喚出他們

超愛台灣夜市！AI教父黃仁勳「連2晚」現身寧夏夜市吃蚵仔煎

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

挑戰2026台北市長？高嘉瑜：深耕港湖

解析新潮流／北農人事紛爭惹毛韓國瑜、柯文哲　搶了菜攤丟了天下

吐瓦魯傳斷交危機？　外交部最新回應

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

快訊／國會選舉挺誰？柯曝最後期限

韓江配穩贏嗎？　游盈隆分析變數：立法院立刻就陷入瘋狂

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

「國民黨能團進團出？」　郭正亮示警：別以為54席一定贏綠51席

民眾黨走向泡沫化？柯文哲嗆酸民

史上首次！賴清德將赴立院黨團會議

他爆蔡壁如將回歸民眾黨任這職位　「8名不分區立委都要聽她的」

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

幕後／爭地方勢力支持力抗「韓江配」　傅崐萁挾輔選心力求翻盤

藍綠備戰搶立院龍頭　黃珊珊：為什麼不回應民眾黨的4大訴求？

更多熱門

相關新聞

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

網紅超哥20日不滿經營的日料店被直播主Toyz嫌不好吃，氣到當街把Toyz打到頭破血流、送醫縫了10幾針，消息一出立刻引發社會各界關注。對此，有網友發現其實超哥以前就曾經發生，推擠醫護、毆打醫院警衛、恐嚇等許多黑歷史，讓網友驚呼「原來已經有案底啦，難怪不怕」。

即／Toyz遭爆打　補踹一腳店員到案

即／Toyz遭爆打　補踹一腳店員到案

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

孫生談超哥打Toyz陰謀論　喊話酷炫和「他」打一場

孫生談超哥打Toyz陰謀論　喊話酷炫和「他」打一場

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜

關鍵字：

超哥Toyz王閔生

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

一家五口全變街友　社工目睹震撼

不怕連累岳父母　超哥：一人做事一人當

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面