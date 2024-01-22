超哥喊出「超派鐵拳」一旁女記者超淡定！PTT洗版：怎忍住不笑的

▲超哥坦言，一時失慮，用超派鐵拳揍Toyz。（圖／ETtoday新聞雲）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅超哥20日不滿Toyz嫌其日料店的醋飯不好吃，當街痛毆對方，掀起輿論譁然。就有網友發現，當超哥面對媒體鏡頭，一本正經地講出「超派鐵拳」時，旁邊記者們的表情卻毫無波瀾，讓他驚呆直呼，「這麼中二的名稱，到底怎樣可以不笑。」而這番話也釣出大票鄉民回覆。

超哥在暴打Toyz後，被依涉嫌傷害罪帶回警局，昨（21）日移送地檢署複訊後諭知5萬元交保。在媒體鏡頭前，超哥坦承錯誤並向大眾道歉，但同時他也強調，「基本上我主廚2、30年的經驗，我東西都用最好的，我自認是一個美食者，怎麼可能開間餐廳來砸自己招牌；但是你對這種人講什麼都講不通，那越講越氣憤，所以一時失慮之下，我就用超派鐵拳揍了他一頓。」

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對此，一名網友在PTT傻眼表示，「講出這麼中二的招式名稱，旁邊那個正妹女記者，到底是怎樣可以不笑的？反正你都要中二了，不如招式名稱取帥一點，像什麼千步氣功超派奧義、魍魎超派神拳之類的，超哥是不是開始諧星化了？」

▲超哥向社會大眾致歉。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，鄉民洗版留言，「超級中二」、「想笑也得忍著」、「記者笑了等一下被超派鐵拳揍怎麼辦」、「周日上班，就算再好笑的笑話，你還笑得出來嗎」、「我覺得蠻好笑的啊，畢竟他也是個網紅，還是懂該怎麼發言啦」、「真的差點被笑死」、「哈哈哈」。

不過，《ETtoday新聞雲》記者翻出該聯訪片段，發現在超哥講出「超派鐵拳」後，其實有一位記者努力憋笑著，還有一位表情很淡定，不過抿了一下嘴唇。