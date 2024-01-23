館長重看影片3次「那是蘿蔔絲，不是橡皮筋」！助理1句破盲點

▲館長也以為自己是吃到橡皮筋 。（圖／翻攝自YT館長惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

網紅Toyz到YTR超哥的餐廳直播，沒想到竟因批評對方「醋飯難吃」，被當街打得頭破血流，引發各界關注。網紅「館長」陳之漢開箱超哥日料店的餐點，過程中頻頻點頭喊「好吃阿」，但有網友發現，館長疑似把橡皮筋吃下肚，他事後開直播重看影片，笑喊「是沾醬的蘿蔔絲啦」。

館長開直播分享試吃心得，有人留言是不是吃到橡皮筋，館長第一次回應，「吃到橡皮筋那是不小心，因為開太快所以橡皮筋丟在下面」，但不少網友在聊天室狂刷是橡皮筋，館長開始感到疑惑「我沒印象我吃到橡皮筋」，接著他重看影片，驚呼「真的有欸，我吞下去了，兩天後拿出來給各位看，天啊，我吃下去了欸」。

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館長接著大吼，「超派我也要吃一頓，你們這兩個人為什麼要打起來，害我吞了一條橡皮筋」。不過，助理小宇解釋，裝生魚片的盒子是蓋上去的，沒有橡皮筋。館長又重看一次影片，還將畫面定格，「我看起來也覺得像橡皮筋欸小宇，這怎麼是蘿蔔絲？蘿蔔絲嗎？」

▲助理小宇解釋，盒子沒有橡皮筋，是直接蓋上去的。（圖／翻攝自YT館長惡名昭彰）



小宇強調是沾醬的蘿蔔絲，館長看了別的片段後，確定自己是吃了蘿蔔絲，「那不是橡皮筋，那是沾到醬油的蘿蔔絲，我也以為是橡皮筋，但不是，真的不是」、「沾醬之後比較像（橡皮筋），怎麼可能吃橡皮筋吃那麼爽，嚇死我」。

不過，聊天室仍有許多網友說是橡皮筋，館長第四次解釋，咬到橡皮筋一定是吐出來，怎麼可能吞得下去，「沒有吃到橡皮筋，有吃到我會吐出來啦，我沒老人癡呆好不好，橡皮筋我還吞下去啊？是怎樣，超派是拿1000萬給我嗎？」

