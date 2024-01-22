檢警好奇拳上Toyz「是演的？」　超哥否認：如果要演會一直拍下去

記者劉昌松／台北報導

直播主Toyz(劉健偉)20日到網紅超哥(黃伯超)的餐廳直播用餐，當著超哥的面嫌醋飯不好吃，2人口舌爭論到店外，超哥突然爆拳猛擊Toyz，最後Toyz滿頭是血坐在路邊等候救援，由於2人都是擁有高點閱率的網路名人，檢警偵辦時好奇「是不是演的？」超哥表示，如果要演，就會有畫面一直拍下去，坦承真的是一時衝動出手。超哥最後經檢察官複訊以5萬元交保。

▲網紅超哥承認因覺得Toyz故意批評餐廳食物才衝動出拳，否認雙方事先約好。（圖／記者劉昌松攝）

Toyz自稱「美食公道伯」，之前就曾因為批評「全台最有錢YouTuber」超哥經營的「超派雞排」埋下不悅，Toyz在20日帶著攝影師和攝影師家人到超哥經營的日式料理店開直播，超哥得知後回到店內，詢問用餐品質，雙方因此接連爆發口角。

後來Toyz不想繼續用餐，帶著一群人離開，超哥不滿Toyz故意批評賺流量，2人發生爭執，超哥冷不防開始對Toyz開揍，直播中的畫面也因有1個女聲要求別在拍，鏡頭被轉朝衝突的另一個方向，最後疑似被放在地上，接下來的直播內容只能聽到打鬥、呼喊聲。

▲Toyz(左)在直播中突然被超哥(右)出拳攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Toyz ）

事後Toyz被送往仁愛醫院治療，經醫師診斷發現Toyz頭部撕裂傷需縫合10多針，無大礙後，在律師陪同下到警局表明要控告超哥殺人未遂、傷害、組織和恐嚇等4項罪名。

警方先將超哥以現行犯送台北地檢署偵辦後，由檢察官諭令5萬元交保，並向採訪媒體表示，「我就算給他吃仙丹、仙桃，他還是會挑剔，他的頻道就是這樣，專門講人壞話。」「對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」超哥向社會大眾致歉，但被問到是否向Toyz道歉，則僅回答謝謝，就轉身離開。

警方目前根據路口監視畫面找到另名林姓男子，疑似助陣踹了倒地的Toyz一腳，正約談林男到案釐清。據了解，由於Toyz與超哥都是知名網紅，檢警偵辦時，為確認是否為設計好的橋段卻擦槍走火，也有特別詢問「是不是演的？」，超哥否認，表示自己就是一時衝動出手，會負起相關法律責任。