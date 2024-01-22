低溫假應有基本標準！專家憂：會有「媽媽覺得你冷」不同意見

▲寒流南下，今日全台寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

隨著寒流來襲，「低溫假」成為外界關注一大重點，陽明山國小宣布，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園1月23日與1月24日停課兩天。天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書貼文表示，停班課應有最基本標準，否則可能出現「媽媽覺得你冷」的不同意見。

彭啟明表示，停班課本來就要因地制宜，尊重所在地的微氣候，由所在地主管/校長來決定，但還是要有一個最基本的標準。例如颱風的風和雨有什麼影響，要有所本及風險評估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明舉例，低溫幾度會有顯著對交通、維生或生活上的安全有影響，如果找不到關聯或歷史紀錄，很容易有「媽媽覺得你會冷」的不同意見。

中央氣象署表示，今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨台中以北及東北部低溫約12、13度，其他地區低溫約14至17度，北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，預估北部局部地區中午起氣溫將會降至10度左右，其他地區氣溫白天仍有升溫現象，中部及花東高溫大約17至22度，高屏地區約23、24度，各地都是越晚越冷，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，華南雲雨區東移，預測今日下半天起降雨有更明顯且範圍擴大的趨勢，北部及東北部降雨持續，尤其在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，中南部、花東及澎、金、馬有局部短暫雨；今晚起若低溫與水氣配合，北部及宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2500至3000公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率。

根據相關法規條文，除了有天災發生之外，並沒有規定低溫或高溫可以放假，除非因為天氣太寒冷導致災害，縣市首長就可考量發布停止上班或上課，學校也可視狀況決定停班停課。

勞動部職安署也指出，已有訂定「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，雇主在寒流期間要多關心勞工，就能少一點災害，且要留意勞工保暖措施及身體狀況，若未依相關法令規定，採取低氣溫環境作業各項安全衛生及應變措施，導致勞工罹災，將依法查處究辦，最高可處3萬至30萬元罰鍰。