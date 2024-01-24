天兵山友攀「武陵四秀」品田山！已失溫還拒救援　雪中迷路險喪命

記者白珈陽／台中報導

寒流來襲，台中市和平山區有降雪情形，1對男女昨（22）日前往攀登「武陵四秀」中的品田山，但兩人只帶了輕裝，導致男山友失溫，女子趕緊向119求援，但消防人員前往救援途中，女子2度聲稱可自行走到山屋避難婉拒救援，沒想到，路徑又被大雪掩沒，導致兩人迷失方向，女子又再度求援，消防人員只好冒險摸黑馳援，終於在今天凌晨3時接觸到2人，並於上午申請直升機將兩人吊掛下山，並將失溫男子送醫，幸無生命危險。

▲救難人員在大雪之中冒險前往救援。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，這對男女有向管理單位申請入山，但近日寒流發威，台中山區有降雪、積雪情形，兩人卻只攜帶簡易式睡袋、衣物等輕裝，就貿然登山，衝動的行徑，讓資深山友不禁搖頭。資深山友說，在大雪的天候入山，最重要的不是食物，而是保暖；消防人員也呼籲，天氣寒冷勿冒然入山，除須備妥相關裝備，也要衡量自身經驗及身體狀況。

消防局指出，昨日晚間近7時，接獲和平區富野大飯店轉報，稱有山友於品田山3.5公里處失溫須救援；報案人陳姓女子說，他們是1行2人前往登山，友人46歲男子有失溫現象，消防局接獲報案，立即派遣梨山分隊1車4人出動救援。

當晚7時22分，消防局聯繫關心陳女狀況，陳女又說可以自行前往新達山屋避難，婉拒救援，7時38分消防局再次去電確認，陳女仍表示不用救援人員前往，會持續趕往山屋，有宿營裝備，這時救援人員於是取消任務。

▲救難人員摸黑前往救援。（圖／記者白珈陽翻攝）

當晚9時58分，陳女突然又求援，稱因山區積雪，地面路徑被掩埋，迷失方向，2人已出現肢體無力狀況，且無攜帶帳篷，只帶了簡易睡袋，需要消防局繼續派員前往。

梨山消防分隊獲報，立即出勤4人連夜冒險上山救援；今日凌晨3時50分，救難人員接觸2名受困山友，其中男子有背部、腰部疼痛以及失溫現象。清晨6時40分申請直升機吊掛，空勤總隊於7時54分從清泉崗機場起飛執行；8時45分順利將2人吊掛成功。

今日上午9時06分，直升機降落東勢河濱公園，由救護車將失溫的男子送至東勢農民醫院救治，女子則無身體不適，順利完成任務。

▲救難人員將失溫男子送醫救治。（圖／記者白珈陽翻攝）