奧萬大山櫻花綻放3成提前至2／1開放　入園賞櫻採總量管制

▲奧萬大園區目前適逢櫻花綻放的賞櫻盛期。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂園於112年8月遭卡努颱風重創，園區經5個月努力重建，基礎復建工作逐步完成，2月1日起將採總量管制開放入園；林業保育署南投分署指出，目前園區適逢櫻花綻放的賞櫻盛期，山櫻花等三種櫻花將接力綻放到3月間，呼籲喜歡大自然的民眾千萬不要錯過精彩的花季。

林保署南投分署指出，園區內所植三種櫻花，包括粉紅色系單花瓣的「山櫻花（緋寒櫻）」、艷紅色系重花瓣的「八重櫻」，以及純白色系單花瓣的台灣特有種「霧社櫻」，目前山櫻花已綻放約3成，2月起各花種將持續盛開。

南投分署說明，目前園區核心區設施完備，聯外道路也完成初步規劃，便道施設已完成可供乙類客車以下車輛通行；基於復建及整備工作逐步到位，開放入園時間將從原訂的3月1日提早至2月1日，並採以單日園區最大停車數200輛為上限的總量管制，但瀑布區、好漢坡步道等部份區域尚未完成整建，尚無法全區開放。

分署表示，2月1日起門票採半票100元優惠，優待票及停車費維持原收費標準，但住宿仍採2天1夜套裝行程，採預約制，16人以上成團，可於入園7天前來電預約，入園請接受相關交通管制及停車指示，提醒注意未開放區域不要擅自進入，以確保自身安全。