氣象署公布櫻花期提早　 九族文化村推出寒假優惠籲粉絲提前追櫻

▲九族文化村推出寒假優惠，鼓勵民眾趁年前避開人潮、搶先賞櫻。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全台410萬學生期盼的寒假將在1月20日起跑，氣象署日前公布今年櫻花花期預測，預估花期較往年提早，九族文化村順勢推出寒假特惠：自1月20日至2月9日，每人入園只要780元，呼籲民眾可趁年前全家出遊、避開春節人潮，一票到底盡情賞櫻、搭乘日月潭纜車、暢玩遊樂設施。

九族文化村表示，氣象署、農業部合作經營的農業氣象觀測網（https://agr.cwa.gov.tw/NAGR/sakura_forecast）素有「臺灣版櫻花前線」之稱，其櫻花預報主要園區內觀山樓前的八重櫻為觀測標的，今年預估花期較以往將提前約2個禮拜；園區櫻花將在1月23號起由九族百重櫻打頭陣，其他還有山櫻、枝垂櫻、台灣雪櫻和吉野櫻、富士櫻等多樣品種，每種開花期略微不同，估計寒假開始接力開放，直到2月底、3月初都有機會賞到漂亮的櫻花。

九族文化村瞄準今年先放寒假、再過年的年前出遊商機，提早推出「全家搶先賞櫻價優惠780元」，並提醒今年賞櫻人潮亦將在農曆春節達到高潮，遊客可提前應變、善用寒假優惠，不僅能夠避開春節人潮也省荷包；另特別推出可在4月底前無限暢遊的花季票卡，滿足想要賞盡各種品種、不同花期和花況的忠實追櫻粉絲。

九族文化村透露，依照櫻花樹的花苞狀況觀察，今年可望迎來盛大的花況，表演節目也同樣熱鬧非凡，年後將還邀請日方官方重量級美麗櫻花親善女王來訪，進行台日櫻花文化交流盛會，詳情請上官方網站：https://bit.ly/2024ninesakura。